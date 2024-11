Kaucja nie dla Diddy'ego. "Stanowi poważne zagrożenie dla społeczeństwa"

Sean "Diddy" Combs to amerykański producent muzyczny, raper, przedsiębiorca i właściciel wytwórni muzycznych. Był zaangażowany w wiele projektów związanych z muzyką. Odnosił też sukcesy w innych branżach, takich jak moda czy media.

55-letniemu mężczyźnie postawiono zarzuty handlu ludźmi w celach seksualnych. Stoi w obliczu oskarżenia o wykorzystywanie seksualne przez całe lata kobiet przy pomocy współpracowników. Nie przyznał się do winy. Twierdził, że relacje z kobietami były dobrowolne. Combs przebywa w więziennej celi na Brooklynie, niedaleko Hamptons, gdzie niegdyś odbywały się huczne imprezy rapera z udziałem największych gwiazd.

Sąd twierdzi, że stanowi zagrożenie dla społeczeństwa

Jak pisze agencja AP, apelacja Combsa z wnioskiem o zwolnienie za kaucją jest obecnie zawieszona, dopóki nie zostanie rozpatrzony ten wniosek. W przypadku skazania, Combs może trafić do więzienia na wiele lat. Był on już wcześniej kilkakrotnie oskarżany o różne przestępstwa. W większości przypadków nie doszło do jego skazania.