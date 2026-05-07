Świat Rzeczniczka Białego Domu urodziła córeczkę. Pokazała zdjęcie

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt o podziałach w irańskim reżimie Źródło: TVN24/Reuters

Viviana przyszła na świat 1 maja - dowiadujemy się z wpisu rzeczniczki Białego Domu na Instagramie. "Jest po prostu perfekcyjna i zdrowa, a jej starszy brat z radością przyzwyczaja się do życia z młodszą siostrą" - czytamy. Leavitt podziękowała za modlitwy w czasie ciąży, dodając: "Bóg jest dobry".

Najmłodsza rzeczniczka Białego Domu w historii

Leavitt ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka 26 grudnia ubiegłego roku. Opublikowała wtedy zdjęcie, na którym widać, jak z dłonią na brzuchu stoi obok świątecznie ozdobionej choinki. "Najwspanialszy prezent świąteczny, o jaki moglibyśmy prosić - dziewczynka, która urodzi się w maju 2026 roku. Mój mąż i ja jesteśmy podekscytowani powiększeniem rodziny i nie możemy się doczekać, aż nasz syn zostanie starszym bratem" - napisała m.in. na Instagramie.

Leavitt wyraziła wówczas wdzięczność prezydentowi Donaldowi Trumpowi i szefowej personelu Białego Domu Susie Wiles "za ich wsparcie i za promowanie prorodzinnej atmosfery w Białym Domu".

Niespełna 29-letnia Karoline Leavitt jest najmłodszą rzeczniczką prasową Białego Domu w historii. Jak podawał brytyjski "The Guardian", wcześniej (od 2017 do 2021 roku) pełniła ona funkcję asystentki rzecznika prasowego w drugiej połowie pierwszej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa.

