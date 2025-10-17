Rumunia. W bloku mieszkalnym w Bukareszcie doszło do wybuchu Źródło: Digi24

Jak przekazał bukareszteński inspektorat do spraw sytuacji nadzwyczajnych, uszkodzone zostały piąte i szóste piętra budynku przy Calea Rahovei w sektorze (dzielnicy) 5 Bukaresztu, w południowo-zachodniej części miasta. Na miejsce zdarzenia wysłano 11 wozów straży pożarnej i cztery karetki pogotowia.

Ministerstwo zdrowia przekazało, że do szpitali przetransportowanych zostało 13 osób, które doznały wielonarządowych urazów i oparzeń.

Z budynku ewakuowano wszystkich mieszkańców, a służby ratunkowe prowadzą akcję poszukiwawczą w celu odnalezienia osób, które mogą być uwięzione pod gruzami.

Skutki wybuchu w bloku mieszkalnym w Bukareszcie Źródło: Reuters

Ewakuacja pobliskiej szkoły

Przyczyna wybuchu nie jest na razie znana, ale władze poinformowały, że na wszelki wypadek odcięty został dopływ gazu do tej okolicy. W ramach środków ostrożności ewakuowano również uczniów i nauczycieli z pobliskiej szkoły.

Na nagraniu wideo udostępnionym przez służby ratownicze widać fasady narożnych mieszkań na dwóch piętrach poważnie uszkodzonych wskutek wybuchu, który w sąsiednich mieszkaniach wyrwał okna z framug. Widać też gruz rozrzucony po całej ulicy poniżej miejsca eksplozji.

