Jak przekazał bukareszteński inspektorat do spraw sytuacji nadzwyczajnych, uszkodzone zostały piąte i szóste piętra budynku przy Calea Rahovei w sektorze (dzielnicy) 5 Bukaresztu, w południowo-zachodniej części miasta. Na miejsce zdarzenia wysłano 11 wozów straży pożarnej i cztery karetki pogotowia.
Ministerstwo zdrowia przekazało, że do szpitali przetransportowanych zostało 13 osób, które doznały wielonarządowych urazów i oparzeń.
Z budynku ewakuowano wszystkich mieszkańców, a służby ratunkowe prowadzą akcję poszukiwawczą w celu odnalezienia osób, które mogą być uwięzione pod gruzami.
Ewakuacja pobliskiej szkoły
Przyczyna wybuchu nie jest na razie znana, ale władze poinformowały, że na wszelki wypadek odcięty został dopływ gazu do tej okolicy. W ramach środków ostrożności ewakuowano również uczniów i nauczycieli z pobliskiej szkoły.
Na nagraniu wideo udostępnionym przez służby ratownicze widać fasady narożnych mieszkań na dwóch piętrach poważnie uszkodzonych wskutek wybuchu, który w sąsiednich mieszkaniach wyrwał okna z framug. Widać też gruz rozrzucony po całej ulicy poniżej miejsca eksplozji.
Autorka/Autor: kgr, sz/akw
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ROBERT GHEMENT