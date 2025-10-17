Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ogromna wyrwa po wybuchu w bloku. Są zabici, kilkanaście osób rannych

W budynku mieszkalnym w Bukareszcie doszło do potężnej eksplozji
Rumunia. W bloku mieszkalnym w Bukareszcie doszło do wybuchu
Źródło: Digi24
Po wybuchu w bloku w stolicy Rumunii, Bukareszcie, nie żyją trzy osoby, a co najmniej kilkanaście zostało rannych. Uszkodzone zostały dwa piętra ośmiopiętrowego budynku. Służby ustalają przyczynę zdarzenia.

Jak przekazał bukareszteński inspektorat do spraw sytuacji nadzwyczajnych, uszkodzone zostały piąte i szóste piętra budynku przy Calea Rahovei w sektorze (dzielnicy) 5 Bukaresztu, w południowo-zachodniej części miasta. Na miejsce zdarzenia wysłano 11 wozów straży pożarnej i cztery karetki pogotowia.

Ministerstwo zdrowia przekazało, że do szpitali przetransportowanych zostało 13 osób, które doznały wielonarządowych urazów i oparzeń.

Z budynku ewakuowano wszystkich mieszkańców, a służby ratunkowe prowadzą akcję poszukiwawczą w celu odnalezienia osób, które mogą być uwięzione pod gruzami.

Skutki wybuchu w bloku mieszkalnym w Bukareszcie
Źródło: Reuters

Ewakuacja pobliskiej szkoły

Przyczyna wybuchu nie jest na razie znana, ale władze poinformowały, że na wszelki wypadek odcięty został dopływ gazu do tej okolicy. W ramach środków ostrożności ewakuowano również uczniów i nauczycieli z pobliskiej szkoły.

Na nagraniu wideo udostępnionym przez służby ratownicze widać fasady narożnych mieszkań na dwóch piętrach poważnie uszkodzonych wskutek wybuchu, który w sąsiednich mieszkaniach wyrwał okna z framug. Widać też gruz rozrzucony po całej ulicy poniżej miejsca eksplozji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr, sz/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ROBERT GHEMENT

Udostępnij:
TAGI:
Rumunia
Czytaj także:
Viktor Orban i Władimir Putin
Orban rozmawiał z Putinem. "Przygotowania idą pełną parą"
Świat
Silny wiatr
Ulewy, silny wiatr, a nawet burze. IMGW ostrzega tę część kraju
METEO
Pocisk Tomahawk odpalany z niszczyciela USS Laboon
Pogromca rosyjskiego sprzętu. Dlaczego Moskwa boi się Tomahawków
Maciej Michałek
imageTitle
Nie ma nagrania ani zdjęcia. Znaleźli dowód na rekord
EUROSPORT
Łosie na jednej z posesji w Mikołajkach. Skusiły się na jabłka
Przyszły na "śniadanie prosto z drzewa"
Olsztyn
42-latek podejrzany o serię podpaleń aut z ukraińskimi rejestracjami
Mają podejrzanego o serię podpaleń aut. Wziął na celownik te z ukraińskimi rejestracjami
Trójmiasto
Roman Giertych
Giertych dostanie odszkodowanie za akcję CBA
Polska
Ministerstwo Zdrowia
Zielone światło dla wydatków na zdrowie. Pieniędzy więcej, ale i tak zabraknie
Zdrowie
shutterstock_2508837889
Radośni seniorzy mają większą chęć na aktywność fizyczną. "Psychologiczna tarcza ochronna" 
Anna Bielecka
Jeden z zatrzymanych
Zmarł po brutalnym pobiciu, sprawcy podpalili dom żeby zatrzeć ślady
WARSZAWA
imageTitle
Wystrzelił jak z procy. Innowacja czy oszustwo?
EUROSPORT
Martwa sarna w pojemniku na śmieci
Martwa sarna w pojemniku na śmieci
Kujawsko-Pomorskie
W wypadku zginęło pięć ośób
Wracali z wesela, zginęło pięć osób z jednej rodziny. Kierowca skazany
Kielce
Groził wysadzeniem domu i żądał pieniędzy
Groził wysadzeniem domu i żądał pieniędzy
Katowice
Jest areszt dla 53-latka
Zarzut i areszt po śmierci pogryzionego przez psy
Lubuskie
Konkret24. Reset konstytucyjny. O co w nim chodzi
Reset konstytucyjny: o co w tym chodzi. Wizje są, ale konkretów brak
Ewelina Kwiatkowska
Szpital w Kępnie
Przyszła do szpitala z ostrym narzędziem. Uszkodziła drzwi i kilka aut
Poznań
Katarzyna Wajda w serialu "Odwilż", sezon 1
Katarzyna Zawieja wróciła. Co nas czeka w trzecim sezonie "Odwilży"?
Kultura i styl
Policjanci zatrzymali pięć samochodów, którymi jechało 26 pseudokibiców
Policyjna akcja na moście. Pięcioma samochodami jechali pseudokibice
Kujawsko-Pomorskie
stadion
Gaz, strzały i panika na stadionie. Nie żyją 4 osoby
Świat
W prognozach widać wzrost temperatury
Jest szansa na 20 stopni. A czego spodziewać się 1 listopada?
Arleta Unton-Pyziołek
Samochody dziennikarza Sigfrido Ranucciego i jego córki eksplodowały
Eksplozje samochodów dziennikarza śledczego i jego córki
Świat
Policja zabezpieczyła ciało do sekcji (zdjęcie ilustracyjne)
Śmierć w akademiku
Lublin
Konferencja prasowa w Sejmie z udziałem liderów Lewicy i PSL
Co będzie w ustawie o nieformalnych związkach? "Spotkaliśmy się w połowie"
Polska
Quiz na 5tek
Przed tym quizem nie schowacie się za immunitetem
Quizy
shutterstock_2591794421
Największa akcja serwisowa w historii chińskiego giganta
BIZNES
TUSK
Pełczyńska-Nałęcz wicepremierem? Tusk: znam priorytety
Polska
Jechał 46 km/h na hulajnodze elektrycznej
Jechał hulajnogą po ulicy 46 km/h. Dostał 1800 złotych mandatu
WARSZAWA
Leon XIV
Antyneoliberalny papież z USA. Co na to Donald Trump i J.D. Vance?
Tomasz P. Terlikowski
pap_20251010_0UU
Błaszczak traci poświadczenia bezpieczeństwa
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica