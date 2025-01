Co najmniej 60 ciał wyciągnięto z opuszczonej kopalni. Nie wiadomo, ile więcej jest pod ziemią

Zwłoki co najmniej 60 osób wydobyto już na powierzchnię z opuszczonej kopalni złota w Republice Południowej Afryki - poinformowała policja. Uratowano również 106 żywych górników. Nie wiadomo, ile jeszcze osób może znajdować się pod ziemią, wcześniejsze szacunki mówiły o kilkuset pozostających w kopalni nielegalnych górnikach.

Dziesiątki ciał w opuszczonej kopalni

Nie wiadomo ilu zmarłych i żywych znajduje się wciąż w kopalni. W poniedziałek prawnicy reprezentujący rodziny uwięzionych mówili o co najmniej 400 osobach wciąż przebywających pod ziemią. Od sierpnia ubiegłego roku do 12 stycznia łącznie aresztowano ponad 1576 osób, które same wyszły z kopalni - podał portal południowoafrykańskiego dziennika "Times Live".