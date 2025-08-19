Logo strona główna
Świat

Rozmowy w Białym Domu. Co warto wiedzieć o spotkaniu Trumpa z Zełenskim i europejskimi przywódcami

Trump i liderzy
Zełenski: gwarancje bezpieczeństwa to kluczowa kwestia na drodze ku zakończeniu wojny
Źródło: TVN24
W poniedziałek prezydenci USA i Ukrainy Donald Trump i Wołodymyr Zełenski, a także europejscy liderzy - Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer i Alexander Stubb - spotkali się w Białym Domu, gdzie przeprowadzili rozmowy na temat pokoju w Ukrainie. Oto siedem rzeczy, które warto wiedzieć o negocjacjach w Waszyngtonie.

TAK RELACJONOWALIŚMY SPOTKANIA W BIAŁYM DOMU

1. Trump spotkał się z Zełenskim

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w poniedziałek do Białego Domu na spotkanie dwustronne z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Obaj przywódcy uścisnęli sobie dłonie przed wejściem do Zachodniego Skrzydła Białego Domu, a Trump poklepał Zełenskiego po ramieniu.

Zełenski został przywitany przy szpalerze wojskowym, lecz wszedł innym wejściem niż europejscy przywódcy, których Trump powitał wcześniej przy czerwonym dywanie pod Południowym Portykiem Białego Domu.

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

2. Spotkanie z udziałem europejskich przywódców

Po rozmowach dwustronnych prezydentów USA i Ukrainy nadszedł czas na spotkanie w szerszym gronie. Przywódcy europejscy zgodzili się z Donaldem Trumpem, że Ukraina potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa na wzór artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego.

Kanclerz Niemiec podkreślił, że konieczne jest najpierw zawieszenie broni, ale amerykański prezydent się z nim nie zgodził. Powiedział, że rozwiązał sześć konfliktów bez konieczności zawierania rozejmów, a Rosja zaakceptuje gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Spotkanie Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami
Spotkanie Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami
Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Zełenski ocenił wynik rozmów jako "dobry". Na briefingu po spotkaniach zaznaczył, że kwestia terytoriów pozostanie sprawą do omówienia między nim a Putinem. Ocenił rozmowę o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy jako "kluczową kwestię na początku drogi ku zakończeniu wojny" i podkreślił, że USA wysyłają sygnał, że będą uczestnikiem tych gwarancji, co uznał za duży krok naprzód.

Zełenski: gwarancje bezpieczeństwa to kluczowa kwestia na drodze ku zakończeniu wojny
Źródło: TVN24

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział natomiast, że koalicja chętnych, czyli grupa 31 państw, które zobowiązały się wzmacniać Ukrainę, będzie współpracować z USA w kwestii gwarancji bezpieczeństwa. Ocenił to jako pierwszy z "dwóch istotnych rezultatów" spotkania. Drugim jest perspektywa spotkania Putina z Zełenskim.

- Dziś poczyniliśmy realne postępy - podsumował spotkanie w Waszyngtonie. - W przypadku niektórych z kwestii, czy to będzie kwestia terytorium, wymiany jeńców wojennych, czy bardzo poważna kwestia powrotu dzieci, oczywiste jest, że Ukraina musi zasiąść do stołu negocjacyjnego - zaznaczył Starmer.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, powiedział po rozmowach, że Trump uzgodnił z Putinem, że ten spotka się z Zełenskim w ciągu dwóch tygodni.

3. Zapowiedź spotkania Zełenskiego z Putinem

"Po zakończeniu spotkań zadzwoniłem do prezydenta Putina i rozpocząłem przygotowania do spotkania prezydenta Putina z prezydentem Zełenskim w miejscu, które zostanie ustalone" - napisał Trump w mediach społecznościowych.

"Dojdzie do spotkania we trójkę, wezmą w nim udział obaj prezydenci i ja. Powtórzę, to był bardzo dobry, wstępny krok w wojnie, która trwa już prawie cztery lata" - dodał.

Doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow oświadczył natomiast, że Putin przeprowadził "otwartą" i "bardzo konstruktywną" rozmowę z Trumpem, w której obaj wyrazili poparcie dla bezpośrednich rozmów delegacji z Rosji i Ukrainy oraz omówili możliwość podniesienia rangi tych delegacji.

4. Dziennikarz znów komentował strój Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski przybył na szczyt w Białym Domu ubrany w czarną marynarkę i koszulę. Skomentował to jeden z amerykańskich dziennikarzy - ten sam, który podczas ostatniej wizyty prezydenta Ukrainy w Gabinecie Owalnym pytał go, czemu nie ma na sobie formalnego stroju.

Jak podała CNN, to Brian Glenn z Real America's Voice. Dziennikarz stwierdził, że Zełenski wygląda "wspaniale". - To samo mu powiedziałem - zareagował Trump. Wtedy Zełenski zwrócił się do dziennikarza. - Jesteś w tym samym garniturze. Ja się przebrałem, ty nie - odpowiedział. Jego uwaga rozbawiła Trumpa i zgromadzone osoby.

Trump o ubiorze Zełenskiego
Źródło: Reuters

5. Zełenski przekazał list Trumpowi

Podczas szczytu na Alasce prezydent USA przekazał prezydentowi Rosji list od Melanii Trump. Jego treść dotyczyła troski o los dzieci - nie zostały w nim jednak wprost wskazane dzieci z Ukrainy. "Chroniąc niewinności tych dzieci, zrobi pan coś więcej niż tylko przysłuży się Rosji - przysłuży się pan całej ludzkości" - napisała była pierwsza dama.

To właśnie do tego listu Wołodymyr Zełenski odniósł się w poniedziałek. - Bardzo dziękuję pańskiej żonie, pierwszej damie, która wysłała list Putinowi, o naszych dzieciach, o śmierci dzieci. Moja żona, pierwsza dama Ukrainy, też napisała list - powiedział Donaldowi Trumpowi, przekazując mu list adresowany do Melanii Trump.

W Białym Domu doszło do serii spotkań z udziałem Trumpa, Zełenskiego i europejskich przywódców
W Białym Domu doszło do serii spotkań z udziałem Trumpa, Zełenskiego i europejskich przywódców
Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

6. Rozmowy w Waszyngtonie, alarm w Ukrainie

W czasie, gdy w Waszyngtonie europejscy liderzy i prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiali z Donaldem Trumpem o pokoju w Ukrainie, Siły Powietrzne Ukrainy ogłosiły w całym kraju alarm przeciwlotniczy w związku z groźbą wystrzelenia rakiet balistycznych przez rosyjski myśliwiec MiG-31K.

Kijowska miejska administracja państwowa w komunikatorze Telegram zaapelowała do mieszkańców stolicy o pilnie schowanie się do schronów ochrony cywilnej.

7. Nietypowe powitanie przywódców przez Trumpa

Podczas spotkania z europejskimi liderami w Białym Domu, Trump każdego z nich obsypał komplementami. Sekretarzowi generalnemu NATO powiedział, że wygląda lepiej, niż kiedykolwiek, brytyjskiego premiera nazwał swoim przyjacielem, zaś prezydenta Finlandii określił jako młodego silnego człowieka.

Donald Trump przedstawił europejskich przywódców i każdego skomentował
Źródło: TVN24

Przedstawiając prezydenta Francji Macrona wspomniał, że jest "pierwszym zagranicznym dygnitarzem, którego spotkał" i że polubił go od pierwszego dnia, a teraz lubi go nawet bardziej. Premier Włoch Giorgię Meloni przedstawił jako "wielką przywódczynię" a kanclerza Niemiec Friedricha Merza jako "bardzo silnego przywódcę".

OGLĄDAJ: Trump: Putin zgodził się przyjąć gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy
pc

Trump: Putin zgodził się przyjąć gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: CONSOLIDATED NEWS PHOTOS POOL

Donald Trump, Wołodymyr Zełenski, Wojna w Ukrainie, Władimir Putin, Rosja
