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Świat

Vance przybył do Szwajcarii na negocjacje z Iranem

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Konwój z wiceprezydentem USA J.D. Vancem przyjechał do kurortu Buergenstock
Punkty kontrolne i patrole policji w miejscowościach sąsiadujących z kurortem Buergenstock
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/URS FLUEELER
Wiceprezydent USA J.D. Vance przyleciał do Szwajcarii, gdzie mają się odbyć rozmowy z Iranem w sprawie trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Dzień wcześniej na spotkanie przybyła delegacja z Teheranu.

Rozmowy w sprawie zakończenia mają się odbyć w kurorcie Buergenstock. Rzecznik Vance'a poinformował, że wiceprezydent USA i jego żona wylądowali o godzinie 5.59 w bazie lotniczej Emmen, niedaleko Lucerny w środkowej Szwajcarii.

Konwój z wiceprezydentem USA J.D. Vancem przyjechał do kurortu Buergenstock
Konwój z wiceprezydentem USA J.D. Vancem przyjechał do kurortu Buergenstock
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/URS FLUEELER

Przed odlotem J.D. Vance powiedział dziennikarzom, że ma nadzieję poczynić postępy w kwestii irańskiego programu nuklearnego oraz zawieszenia broni w Libanie.

Początkowo miał przybyć do Szwajcarii już w piątek, ale jego wyjazd ze Stanów Zjednoczonych został opóźniony z powodu eskalacji walk w Libanie i odwołania przez irańskich urzędników planów udziału w rozmowach.

"Techniczne negocjacje" delegacji USA i Iranu

Amerykański wiceprezydent wyruszył w podróż do Europy tuż po tym, jak irańska telewizja państwowa poinformowała o przybyciu w sobotę irańskich negocjatorów do Szwajcarii. Na miejscu są już specjalny wysłannik USA do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff i Jared Kushner, specjalny wysłannik do spraw misji pokojowych i zięć prezydenta Donalda Trumpa.

W skład irańskiej delegacji wchodzą między innymi główny negocjator i przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf, minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Ali Bagheri Kani oraz szef banku centralnego Abdolnaser Hemati.

Wcześniej MSZ Pakistanu, który pełni rolę mediatora, potwierdziło, że "w związku z podpisaniem wstępnego porozumienia (...) negocjacje techniczne odbędą się w szwajcarskim Buergenstock w niedzielę 21 czerwca". W komunikacie poinformowano, że w rozmowach wezmą udział przedstawiciele Kataru, który również jest mediatorem.

Donald Trump podpisujący wstępne porozumienie z Iranem w Wersalu
Donald Trump podpisujący wstępne porozumienie z Iranem w Wersalu
Źródło zdjęcia: Reuters

Co zawiera porozumienie z Iranem?

Wstępne porozumienie podpisane 18 czerwca 2026 roku przez prezydenta Trumpa i prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana przewiduje między innymi natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz oraz zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów.

Porozumienie stanowi, że statki handlowe mogą przepływać przez cieśninę Ormuz bez opłat przez 60 dni, ale nie wyklucza przyszłych opłat nakładanych przez Iran. W dokumencie zapowiedziano rozpoczęcie negocjacji na temat irańskiego programu atomowego, zniesienie wszelkich sankcji i odblokowanie irańskich aktywów oraz rozpoczęcie oszacowanego na 300 miliardów dolarów programu odbudowy Iranu.

Izrael oraz Hezbollah nie są sygnatariuszami tego porozumienia. Amerykańscy urzędnicy przekazali portalowi Axios, że obie strony zgodziły się w piątek na rozejm.

Według Reutersa, powołującego się na amerykańskiego urzędnika, zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem weszło w życie tego samego dnia o godzinie 16 czasu libańskiego i izraelskiego (15 czasu polskiego). W piątek prezydent USA Donald Trump przekazał w rozmowie telefonicznej ze stacją NBC News, że rozmawiał z przedstawicielami Izraela i prosił ich o zgodę na zawieszenie broni z Hezbollahem. Mimo trwającego rozejmu w sobotę doszło do izraelskich ataków na południową część Libanu.

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Źródło: PAP
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Tagi:
J.D. VanceUSASzwajcariaIran
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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