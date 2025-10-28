Rozkaz Netanjahu. "Natychmiastowe" ataki na Strefę Gazy

"Po konsultacjach w sprawie bezpieczeństwa premier Netanjahu nakazał wojsku przeprowadzenie natychmiastowych potężnych ataków na Strefę Gazy" - poinformowało we wtorek biuro Benjamina Netanjahu.
Przedstawiciel izraelskiej armii przekazał agencji Reutera, że Hamas złamał zawieszenie broni, atakując siły Izraela znajdujące się na wschód od ustalonej porozumieniem linii rozgraniczenia.
Jak przekazała agencja Reutera, zbrojne skrzydło Hamasu, Brygady Al-Kasama, poinformowało, że odkłada w czasie planowane na wtorek przekazanie odnalezionych szczątków jednego z zakładników w związku z tym, co określiło jako naruszenie zawieszenia broni.
Organizacja wskazała też, że każda izraelska eskalacja utrudni poszukiwania i przekazanie ciał izraelskich żołnierzy.
Autorka/Autor: sz
Źródło: Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ATEF SAFADI