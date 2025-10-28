Rozkaz Netanjahu. "Natychmiastowe" ataki na Strefę Gazy

Trump: jeśli Hamas nie przestanie zabijać w Strefie Gazy, wkroczymy i zabijemy ich Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Po konsultacjach w sprawie bezpieczeństwa premier Netanjahu nakazał wojsku przeprowadzenie natychmiastowych potężnych ataków na Strefę Gazy" - poinformowało we wtorek biuro Benjamina Netanjahu.

Following security consultations, Prime Minister Netanyahu has directed the military to immediately carry out forceful strikes in the Gaza Strip. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 28, 2025 Rozwiń

Przedstawiciel izraelskiej armii przekazał agencji Reutera, że Hamas złamał zawieszenie broni, atakując siły Izraela znajdujące się na wschód od ustalonej porozumieniem linii rozgraniczenia.

Jak przekazała agencja Reutera, zbrojne skrzydło Hamasu, Brygady Al-Kasama, poinformowało, że odkłada w czasie planowane na wtorek przekazanie odnalezionych szczątków jednego z zakładników w związku z tym, co określiło jako naruszenie zawieszenia broni.

Organizacja wskazała też, że każda izraelska eskalacja utrudni poszukiwania i przekazanie ciał izraelskich żołnierzy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD