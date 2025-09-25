Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosyjskie samoloty w pobliżu Alaski. Amerykanie poderwali myśliwce

9335208
Kolejny atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
Źródło: TVN24
Dowództwo Obrony Powietrzno-Kosmicznej Ameryki Północnej (NORAD) poderwało w środę myśliwce w celu zidentyfikowania i przechwycenia czterech rosyjskich samolotów wojskowych u wybrzeży Alaski - poinformowała w czwartek amerykańsko-kanadyjska organizacja obronna.

Dowództwo Obrony Powietrzno-Kosmicznej Ameryki Północnej odpowiada za bezpieczeństwo powietrzne Kanady i USA. Jak poinformowało, w środę śledzono dwa rosyjskie Tu-95 i dwa Su-35 operujące w Strefie Identyfikacyjnej Obrony Powietrznej Alaski. NORAD w odpowiedzi zmobilizował samolot E-3, cztery F-16 i cztery tankowce KC-135.

Rosyjski samolot pozostał w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i nie wszedł w przestrzeń powietrzną USA ani Kanady - dodano w oświadczeniu.

Myśliwiec F-16 nad Alaską
Myśliwiec F-16 nad Alaską
Źródło: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Spencer Hanson

Strefa Identyfikacyjna Obrony Powietrznej Alaski to obszar międzynarodowej przestrzeni powietrznej, który wymaga natychmiastowej identyfikacji wszystkich statków powietrznych ze względów bezpieczeństwa narodowego - przekazał NORAD.

Rosyjskie samoloty nad Alaską

To nie pierwszy raz, gdy rosyjskie samoloty pojawiły się w pobliżu Alaski. Podobne zdarzenie miało miejsce w sierpniu tego roku, kilka dni po spotkaniu prezydenta Rosji Władimira Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wówczas NORAD przekazał, że zaledwie w ciągu tygodnia trzykrotnie wykryto rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 w pobliżu Alaski.

Rosyjski samolot u wybrzeży Alaski. Amerykanie poderwali F-16
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosyjski samolot u wybrzeży Alaski. Amerykanie poderwali F-16

Moskwa dopuszcza się podobnych działań nad Europą. W tym tygodniu rosyjski samolot wojskowy przeleciał nad fregatą marynarki wojennej Niemiec na Morzu Bałtyckim - przekazał minister obrony Boris Pistorius w Bundestagu i zestawił incydent z szeregiem niedawnych wtargnięć dronów w przestrzeń powietrzną Polski i rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Spencer Hanson

Udostępnij:
TAGI:
RosjaUSAAlaskaKanada
Czytaj także:
pap_20250626_034
Orban rozmawiał z Trumpem. "Węgry są zainteresowane"
BIZNES
Łukasz Krasoń
Co dalej z ustawą o asystencji osobistej? Jest postęp
Zdrowie
25 1400 s1 cl-0002
Przemoc nie tylko w rodzinach z marginesu. Aktorki o nowym filmie Smarzowskiego
Kultura i styl
Ian Stasko i Andrew Porter
"Dlaczego to musiało przydarzyć się akurat im?"
METEO
Mały jeż utknął w pułapce
Mały jeż w "betonowej pułapce", był obrócony brzuszkiem do góry
WARSZAWA
Areszt dla 28-latka za uśmiercenie dwóch psów ze szczególnym okrucieństwem i groźby wobec byłej partnerki
Groził byłej partnerce, odkręcił gaz i zabił dwa psy
Opole
Dziecko wbiegło na jezdnię, autobus musiał gwałtownie hamować
Pięciolatka wbiegła pod jadący autobus. Nagranie
Katowice
imageTitle
Spektakl na koniec. Bułgarzy uzupełnili grono półfinalistów mistrzostw świata
EUROSPORT
64-latek usłyszał zarzut zabójstwa żony
Miała na ciele 40 ran ciętych i kłutych. Lekarz z wyrokiem za zabicie żony
Lublin
imageTitle
Świątek poznała pierwszą rywalkę w Pekinie
EUROSPORT
Częściowa prohibicja
Trzaskowski o nowych "uzgodnieniach" w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu
WARSZAWA
shutterstock_2523953007 Widok z lotu ptaka na Rijece, Chorwacja
"Niesamowita popularność". Jest zapowiedź w sprawie połączenia
BIZNES
szczepienie shutterstock_2121075866
Opieka farmaceutyczna to potencjał. Wciąż nie w pełni wykorzystany
Anna Bielecka
Przód auta został całkowicie zmiażdżony
Zderzenie dwóch busów. Jeden z nich miał awarię
Wrocław
AdobeStock_456214623
Antycyklon Petralilly. Taki będzie weekend
METEO
Siły NATO przechwytują rosyjskie samoloty nad Bałtykiem
Zestrzeliwać? Szef NATO: tak, jeśli to konieczne
Świat
Irina Vlah
Prorosyjska polityk z zakazem wjazdu do Polski
Polska
sinciang chiny shutterstock_2613822203
"Dziki zachód" Chin. Xi wzywa, by zrobić wszystko dla utrzymania stabilności
Świat
Budynek wynajęła policja
Uczelnia znika. Szkolić się tu będą policjanci
Poznań
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: po zakończeniu wojny nie wystartuję w wyborach
Świat
Ludmiła Zawada
Zagadka "kobiety w różu" rozwiązana po 20 latach
Świat
49 min
Michał Kamiński - rozmowa CNB
Kamiński: wolałbym, żeby ta informacja nie ujrzała światła dziennego, bo mi zaszkodzi w PiS-ie
Czarno na białym
10-latek na rowerze wjechał pod samochód. Nie przeżył
10-latek na rowerze wjechał pod samochód. Nie przeżył
Trójmiasto
Obraz poddano konserwacji
Tajemnica obrazu ujawniona. W muzeum przez prawie 80 lat eksponowano falsyfikat
Aleksander Przybylski
Drzewo spadło na kilka samochodów w Jaworznie
Wiatr w Polsce. Uszkodzony dach i zniszczone samochody
METEO
Donald Tusk
Tusk: "podatek Morawieckiego" trafił do kosza
BIZNES
imageTitle
Rośnie presja na drużynę z Izraela. Sponsorzy postawili ultimatum
EUROSPORT
shutterstock_2230681023
Szczepienia przeciw HPV. Do celu jeszcze daleko
Zdrowie
Kontyngent Włoskich Sił Powietrznych z dwoma myśliwcami F-35A rozpoczął misję w bazie lotnictwa taktycznego w Malborku
Szef włoskiego MON o rosyjskich prowokacjach. "Wymagają reakcji"
Świat
shutterstock_2554919943
Lawina podróbek. "Wierzchołek góry lodowej"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica