Rosyjskie samoloty w pobliżu Alaski. Amerykanie poderwali myśliwce

Kolejny atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce Źródło: TVN24

Dowództwo Obrony Powietrzno-Kosmicznej Ameryki Północnej odpowiada za bezpieczeństwo powietrzne Kanady i USA. Jak poinformowało, w środę śledzono dwa rosyjskie Tu-95 i dwa Su-35 operujące w Strefie Identyfikacyjnej Obrony Powietrznej Alaski. NORAD w odpowiedzi zmobilizował samolot E-3, cztery F-16 i cztery tankowce KC-135.

Rosyjski samolot pozostał w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i nie wszedł w przestrzeń powietrzną USA ani Kanady - dodano w oświadczeniu.

Myśliwiec F-16 nad Alaską Źródło: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Spencer Hanson

Strefa Identyfikacyjna Obrony Powietrznej Alaski to obszar międzynarodowej przestrzeni powietrznej, który wymaga natychmiastowej identyfikacji wszystkich statków powietrznych ze względów bezpieczeństwa narodowego - przekazał NORAD.

NORAD responded with an E-3, four F-16s, and four KC-135… pic.twitter.com/Lzktu5aZUg — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) September 25, 2025 Rozwiń NORAD poderwał F-16 nad Alaską Źródło: X

Rosyjskie samoloty nad Alaską

To nie pierwszy raz, gdy rosyjskie samoloty pojawiły się w pobliżu Alaski. Podobne zdarzenie miało miejsce w sierpniu tego roku, kilka dni po spotkaniu prezydenta Rosji Władimira Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wówczas NORAD przekazał, że zaledwie w ciągu tygodnia trzykrotnie wykryto rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 w pobliżu Alaski.

Moskwa dopuszcza się podobnych działań nad Europą. W tym tygodniu rosyjski samolot wojskowy przeleciał nad fregatą marynarki wojennej Niemiec na Morzu Bałtyckim - przekazał minister obrony Boris Pistorius w Bundestagu i zestawił incydent z szeregiem niedawnych wtargnięć dronów w przestrzeń powietrzną Polski i rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii.

