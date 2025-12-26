Reuters: Rosja rozmieszcza pociski w dawnej bazie lotniczej na Białorusi

Fragmenty rosyjskiego balistycznego pocisku Oriesznik. Nagranie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Badacze Jeffrey Lewis i Decker Eveleth dokonali analizy zdjęć satelitarnych i na ich podstawie podali, że pociski będą rozmieszczone w pobliżu Krzyczewa na wschodniej Białorusi, około 300 kilometrów na wschód od stolicy kraju - Mińska.

Według anonimowego źródła agencji Reuters, ustalenia naukowców pokrywają się z ustaleniami amerykańskiego wywiadu.

Oriesznik został użyty w wojnie z Ukrainą

Hipersoniczna rakieta balistyczna średniego zasięgu (5,5 tysiąca kilometrów) Oriesznik została po raz pierwszy użyta w działaniach wojennych w listopadzie zeszłego roku do ataku na ukraińskie miasto Dniepr. Według rosyjskiego przywódcy Władimira Putina rakieta jest niemożliwa do przechwycenia, ponieważ osiąga w powietrzu prędkość przekraczającą 10 Machów, czyli dziesięciokrotność prędkości dźwięku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nowa broń Putina. Tak wyglądają szczątki Oriesznika

Jak przypomniał Reuters, po spotkaniu w grudniu 2024 roku z białoruskim przywódcą Alaksandrem Łukaszenką Putin powiedział, że Oriesznik może zostać rozmieszczony na Białorusi w drugiej połowie tego roku.

Łukaszenka przekazał w ubiegłym tygodniu, że pierwsze pociski zostały rozmieszczone, nie podając jednak lokalizacji. Jak dodał, na Białorusi zostanie rozmieszczonych do 10 wyrzutni Oriesznik.

Rosyjskie pociski Oriesznik Źródło: Shutterstock

"Rozszerzenie zasięgu na Europę"

"Putin planuje rozmieszczenie tej broni na Białorusi, aby rozszerzyć jej zasięg na Europę" - powiedział cytowany przez agencję John Foreman z brytyjskiego think tanku Chatham House.

Z kolei Pavel Podvig, ekspert badający rosyjskie siły nuklearne, powiedział Reutersowi, że nie uważa, aby rozmieszczenie Orieszników zapewniło Moskwie jakiekolwiek dodatkowe korzyści militarne lub polityczne poza zapewnieniem Białorusi ochrony. "Nie wiem, jak Zachód miałby je inaczej postrzegać niż te rozmieszczone w Rosji" - powiedział.

Według cytowanych przez agencję amerykańskich naukowców baza na wschodzie Białorusi może pomieścić tylko trzy wyrzutnie. Pozostałe mogą być rozmieszczone w innej lokalizacji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD