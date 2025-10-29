Rosyjski okręt wycofuje się na Morze Bałtyckie. Ucieka przed ukraińskim ostrzałem

Sikorski: mnie szokuje, że nasi konkurenci polityczni mówią, że zagrożenie dla Polski jest z Zachodu Źródło: TVN24

Rosyjski mały okręt rakietowy Amur został skierowany na Morze Bałtyckie - poinformował we wtorek ukraiński portal Militarnyj. Wcześniej jednostka wchodziła w skład Floty Czarnomorskiej. Okręt posiada na swoim uzbrojeniu pociski manewrujące Kalibr.

Przebazowanie okrętu z bazy w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym do Kronsztadu (baza Floty Bałtyckiej położona w pobliżu Sankt Petersburga) odbyło się szlakiem wodnym prowadzącym przez terytorium Rosji, tj. rzekami i kanałami wodnymi. Jednostki takie jak Amur (projektu 22800 Karakurt) mają na tyle małe rozmiary i zanurzenie, że są w stanie przemieszczać się szlakiem omijającym otwarte morze, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia komunikacji między akwenami morskimi otaczającymi Rosję.

Od 2024 roku okręt wchodził w skład Floty Czarnomorskiej i wykonywał zadania związane z wojną przeciw Ukrainie: odpalał pociski manewrujące Kalibr, używane do atakowania ukraińskiej infrastruktury krytycznej i energetycznej.

Rosjanie wycofują okręt z Morza Czarnego

Przebazowanie jest spowodowane zagrożeniem dla rosyjskich jednostek ze strony ukraińskich dronów nawodnych i pocisków manewrujących - podał Militarnyj.

Korweta "Amur" klasy Karakurt Źródło: mil.ru

Inna jednostka tego typu, Askold, została poważnie uszkodzona w ukraińskim ataku rakietowym w listopadzie 2023 roku, prawdopodobnie przez pocisk manewrujący SCALP lub Storm Shadow. Kolejny okręt, Cyklon, został zatopiony w porcie w Sewastopolu na skutek ataku siły Ukrainy z wykorzystaniem pocisków balistycznych ATACMS w maju 2024 roku.

Małe okręty rakietowe (korwety) typu Karakurt są produkowane przez Rosję od 2015 roku - zamówiono łącznie 20 takich jednostek. Mają wyporność ok. 850 ton i długość 67 metrów. Są uzbrojone w wyrzutnię pocisków manewrujących Kalibr (może odpalić do ośmiu pocisków tego typu), armatę kalibru 76 mm oraz zestaw przeciwlotniczy Pancyr-M lub podobny.

