Świat

Rośnie liczba ofiar w Strefie Gazy. Lokalne władze podały nowy bilans

Strefa Gazy, głód, katastrofa humanitarna, Palestyńczycy
Strefa Gazy. Zrzut ładunków z pomocą humanitarną (27.07.2025)
Źródło: Reuters
Liczba Palestyńczyków, którzy zginęli w wojnie w Strefie Gazy przekroczyła 63 tysiące - przekazało kontrolowane przez Hamas ministerstwo zdrowia tego terytorium. Resort podał też bilans ofiar głodu.

Bilans zabitych po palestyńskiej stronie wynosi 63 371 - przekazano w sobotnim komunikacie ministerstwo zdrowia kontrolowane przez Hamas. Zaznaczono, że w sobotę do bilansu wliczono też 280 osób uznawanych wcześniej za zaginionych. Od początku wojny odnotowano też 159 835 rannych.

W piątek resort poinformował o 59 ofiarach śmiertelnych, w sobotę o 66. Od kilku tygodni prowadzony jest osobny bilans Palestyńczyków, którzy zmarli z głodu i niedożywienia. W tym okresie odnotowano 332 ofiary śmiertelne głodu, wśród nich 124 dzieci. Tylko w sobotę było to 10 osób.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób. Izraelski odwet doprowadził do kryzysu humanitarnego w tym regionie.

Lekarz ze Strefy Gazy: wojna to nie jest wina dzieci
Źródło: TVN24 BiS

W izraelskich atakach giną cywile i dzieci

Palestyński resort zdrowia nie rozróżnia w swoich komunikatach ofiar cywilnych od bojowników Hamasu. W najnowszych bilansach nie podaje też liczby zabitych kobiet i dzieci, ale we wcześniejszych informowano, że ta grupa stanowi blisko połowę ofiar śmiertelnych. Te dane są powszechnie uważane za wiarygodne. Tak traktują je instytucje ONZ.

Eksperci zwracają uwagę, że zbieranie danych jest coraz trudniejsze z powodu ogromu zniszczeń wywołanych trwającą blisko dwa lata wojną, w tym zrujnowania większości infrastruktury medycznej.

Klęska głodu w Strefie Gazy. Rozmowa z Alexandrą Saieh z organizacji Save the Children
Źródło: TVN24

W zeszłym tygodniu brytyjski dziennik "Guardian" wraz z dwoma izraelskimi portalami podał, że do maja izraelski wywiad zidentyfikował nazwiska 8900 zabitych bojowników. Ogólna liczba ofiar wynosiła wówczas, według władz palestyńskich, blisko 53 tysiące, co wskazywałoby, że stosunek zabitych cywilów do bojowników to 83 do 17.

Jak podkreśliła gazeta, wskaźnik ten jest więc niezwykle wysoki i wyższy niż podczas wojen domowych w Syrii czy Sudanie. Znacząco odbiega też od proporcji przedstawianych przez władze izraelskie.

Izraelska armia komentowała, że liczby przedstawione w artykule są nieprawidłowe i nie odzwierciedlają danych wojska. Media w Izraelu dodawały, że poważna rozbieżność może wynikać z tego, że do ofiar po stronie terrorystów wliczało też bojowników, których nie udało się zidentyfikować, bojowników niezwiązanych bezpośrednio z Hamasem czy Palestyńskim Islamskim Dżihadem lub członków cywilnego skrzydła Hamasu.

julia
Strefa Gazy. Palestyńczycy zostali ostrzelani w drodze do centrum pomocy (nagranie z 4 czerwca)
Źródło: Reuters

Izrael odpiera oskarżenia

Władze izraelskie podają, że ministerstwo zdrowia Strefy Gazy jest częścią kontrolowanego przez Hamas cywilnego rządu tego terytorium, a podawane przez nie statystyki są niemożliwe do zweryfikowania. Oskarżają też Hamas o celowe zawyżanie liczby ofiar głodu.

Izrael deklaruje, że jego celem są bojownicy terrorystycznego Hamasu, a ofiary wśród cywilów są spowodowane tym, że organizacja wykorzystuje Palestyńczyków jako żywe tarcze i celowo się wśród nich ukrywa. Izraelska armia informowała w styczniu, że zabiła około 20 tysięcy bojowników Hamasu i innych organizacji terrorystycznych. Pod koniec sierpnia wojsko poinformowało, że od czasu wznowienia walk w połowie marca zabito ponad 2,1 tysiąca bojowników.

W tym tygodniu Izrael zaatakował największy szpital na południu Strefy Gazy. W ataku na placówkę zginęło co najmniej 20 osób, w tym pięciu dziennikarzy. Premier Benjamin Netanjahu określił zdarzenie "tragicznym wypadkiem". Izraelskie rakiety regularnie spadają na obiekty cywilne, a w ruinach na terenie całego regionu, coraz trudniej jest o dostęp do opieki medycznej, żywności i produktów pierwszej potrzeby.

gaza
Izrael zaatakował szpital im. Nasera w Strefie Gazy
Źródło: Reuters

W ocenie działającej przy ONZ Międzynarodowej Komisji Śledczej do spraw Okupowanego Terytorium Palestyny, Jerozolimy Wschodniej oraz Izraela, "siły izraelskie dopuściły się zbrodni wojennych, w tym celowych ataków na ludność cywilną, umyślnych zabójstw oraz zbrodni przeciwko ludzkości w postaci eksterminacji".

OGLĄDAJ: Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"
Protest w Londynie przeciwko zabijaniu dzieci w Strefie Gazy. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 30 procent wszystkich ofiar w Strefie Gazy od października 2023 r. stanowiły dzieci.

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

