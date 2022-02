Putin: porozumienia mińskie przestały istnieć

Putin: kategorycznie sprzeciwiamy się przyjęciu Ukrainy do NATO

Odniósł się też do ewentualnego wstąpienia Ukrainy do NATO. - Kategorycznie sprzeciwiamy się przyjęciu Ukrainy do NATO, dla nas jest to zagrożenie - powiedział. Jak mówił, "najlepszą decyzją dla rozwiązania tej kwestii byłoby to, żeby dzisiejsze władze Kijowa "same zrezygnowały ze wstępowania do NATO, de facto realizując idee swojej neutralności".