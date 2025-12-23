Szykuje się kolejna runda rozmów Rosjan z Amerykanami

Wysłannik Kremla, Kiriłł Dmitrijew, spotkał się z delegacją amerykańską w Miami Źródło: Reuters

Siergiej Riabkow powiedział we wtorek agencji Interfax, że wysłannicy Rosji i USA omawiali w ostatnich czasie kwestie sporne, jednak kluczowe problemy pozostają nierozwiązane. - Mieliśmy możliwość omówić cały porządek dzienny na odpowiednio poważnym poziomie - podkreślił wiceszef resortu dyplomacji, dodając, że w pewnych sprawach udało się osiągnąć postępy.

Na razie nie wiadomo, jakie kluczowe problemy miał na myśli Riabkow. Pełną wersję jego wywiadu agencja Interfax ma opublikować w środę.

Rozmowy amerykańsko-rosyjskie mają toczyć się niezależnie od negocjacji dotyczących zakończenia wojny Rosji z Ukrainą - zaznacza agencja Reuters.

Nierozwiązaną kwestią w relacjach Moskwy i Waszyngtonu pozostaje m.in. sprawa przedłużenia obowiązywania porozumienia o redukcji liczby systemów strategicznych, przeznaczonych do przenoszenia broni nuklearnej, a także samych głowic (tzw. traktat Nowy START)

Rosja chce przejąć kontrolę nad całym Donbasem

W sobotę, 20 grudnia, w Miami na Florydzie, odbyła się kolejna runda rozmów delegacji z USA i Rosji na temat zakończenia wojny w Ukrainie. Na czele rosyjskiej stał wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew, stronę amerykańską reprezentowali wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner.

Agencja AFP podkreśliła wówczas, że rozmowy nie przyniosły znaczącego przełomu, mimo to Stany Zjednoczone i Ukraina określiły je mianem "produktywnych i konstruktywnych".

Wiceprezydent USA J.D. Vance powtórzył w wywiadzie dla portalu UnHerd, że Rosja chce przejąć kontrolę nad całym Donbasem. Dodał, że ukraińscy politycy "prywatnie przyznają, że prawdopodobnie ostatecznie stracą" ten region. Według Vance'a negocjacje mogą potrwać jeszcze co najmniej rok.

Zastępca Donalda Trumpa przyznał, że rozbieżności dotyczące ustępstw terytorialnych są główną przyczyną zwłoki w rokowaniach na temat zakończenia wojny w Ukrainie. Podkreślił, że jest to najważniejsza kwestia dzieląca obie strony. Przyznał zarazem, że rozumie stanowisko Kijowa, który traktuje tę kwestię jako "poważny problem bezpieczeństwa".

Jest postęp

Vance podkreślił, że postępem ostatnich tygodni było precyzyjne ustalenie tego, "co jest nienegocjowalne, a co bardzo negocjowalne". Do kwestii, w których łatwiej o porozumienie, wiceprezydent USA zaliczył: kontrolę nad Zaporoską Elektrownią Atomową (okupowaną od 2022 roku przez Rosję), przyszłość mniejszości ukraińskiej w Rosji i rosyjskiej w Ukrainie, czy też los Ukraińców mieszkających na terenach zajętych przez Rosję, którzy dalej chcieliby żyć na terytorium Ukrainy.

Amerykański polityk podkreślił, że różnica stanowisk dotyczy również odbudowy Ukrainy. - Ukraińcy bardzo się koncentrują (na tym zagadnieniu), a Rosjanie nieco mniej - przyznał wiceprezydent. Vance wyraził przy tym opinię, że "wszyscy, przynajmniej w ciągu ostatnich kilku miesięcy, uczestniczyli w negocjacjach w dobrej wierze".

- Myślę, że poczyniliśmy postępy, ale tu i teraz nie jestem przekonany, że osiągniemy pokojowe rozwiązanie. Myślę, że jest duża szansa, że tak, ale myślę też, że jest duża szansa, że nie - zaznaczył wiceprezydent USA.

Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego propozycja USA zakłada ustępstwa terytorialne Ukrainy na rzecz Rosji w zamian za gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa ze strony państw Zachodu. Alternatywna oferta państw Europy przewiduje m.in. rozmieszczenie wielonarodowych sił zbrojnych na Ukrainie oraz gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa podobne do zawartych w art. 5 traktatu NATO.

Rosyjskie wojska kontrolują obecnie niemal cały obwód ługański i większość obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy. Najważniejszymi miastami Donbasu, które są zarządzane przez władze ukraińskie, pozostają Kramatorsk, Słowiańsk, Konstantynówka i Drużkiwka.

