Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rosyjski samolot pasażerski "rozpadł się w trakcie lotu". Musiał awaryjnie lądować

Samolot linii lotniczych Rossiya Airlines musiał awaryjnie lądować w Chabarowsku
Chabarowsk jest położony na Dalekim Wschodzie Rosji
Źródło: Google Earth
Samolot linii lotniczych Rossiya Airlines musiał awaryjnie lądować w Chabarowsku na Dalekim Wschodzie Rosji z powodu problemów technicznych w trakcie lotu - donoszą rosyjskie media.

Samolot pasażerski lecący z Władywostoku do Błagowieszczeńska doznał "usterki technicznej" i wylądował w Chabarowsku o godzinie 9 rano czasu lokalnego - poinformowała w sobotę regionalna prokuratura. Zaznaczyła, że "lądowanie odbyło się w trybie rutynowym". Nie sprecyzowano, do jakiej usterki doszło.

Przekazano, że prokuratorzy z Kraju Nadmorskiego sprawdzą działania służb technicznych na lotnisku we Władywostoku podczas przygotowywania samolotu do odlotu.

Na pokładzie znajdowało się 90 pasażerów i pięciu członków załogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Rosyjski myśliwiec rozbił się w Karelii
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosyjski myśliwiec rozbił się w Karelii

Najnowsze

Co wydarzyło się w trakcie lotu?

Moscow Times napisano, że samolot "rozpadł się w trakcie lotu". Powołując się na lokalne media dziennik podał, że zerwana została "część poszycia samolotu".

Ze zdjęć i nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych wynika, że uszkodzeniu uległ prawy silnik maszyny, który stracił zewnętrzną obudowę i kilka metalowych części.

Agencja RBC-Ukraine poinformowała, że wszczęto dochodzenie w sprawie możliwych naruszeń przepisów bezpieczeństwa lotniczego.

Część rosyjskich mediów zauważyło, że awarii uległ owiany złą sławą rosyjski samolot pasażerski Sukhoi Superjet 100. Do nie najlepszej reputacji maszyny przyczyniła się wysoka awaryjność oraz kilka głośnych katastrof (między innymi katastrofa podczas lotu pokazowego w Indonezji w 2012 roku czy twarde lądowanie z pożarem w Moskwie w 2019 roku).

Autorka/Autor: momo/akw

Źródło: Moscow Times, RBC-Ukraine

Źródło zdjęcia głównego: Rosyjska prokuratura transportowa

Udostępnij:
TAGI:
RosjasamolotyLotnictwo
Czytaj także:
Przejście graniczne w Boborownikach
Otworzą przejścia graniczne. Były zamknięte przez kilka lat
Białystok
imageTitle
Kiedy i o której mecz Malta - Polska w eliminacjach mistrzostw świata?
EUROSPORT
Policyjny alkomat (ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE)
Sprawca kolizji odjechał z mandatem, a poszkodowana stanie przed sądem
Kraków
Interwencja policji po odkryciu zwłok
Ciało mężczyzny leżało na ulicy. Policja zatrzymała cztery osoby
Poznań
imageTitle
Afera hazardowa w NBA. Liga sprawdza telefony pracowników klubów
EUROSPORT
Opady marznące
Ślisko w części kraju. W mocy żółte alarmy
METEO
Jechał Trasą Siekierkowską pod prąd
"Zobaczyłem samochód jadący z dużą prędkością pod prąd"
WARSZAWA
Nowy Jork. Widok na Statuę Wolności z samolotu
Zrazili do siebie turystów. "Negatywne odczucia"
BIZNES
1411 X KULIK POGRYZIENIA CLEAN-0047
"O tym zapominamy", a "większości przypadków można uniknąć"
Polska
Wulkan Sakurajima - zdjęcie poglądowe
Wybuchł wulkan. Wydano alert przed opadami popiołu
METEO
35. Bieg Niepodległości w Warszawie
Polacy pokochali długie dystanse. Teraz biegają "w słusznej sprawie"
Mariusz Czykier
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
Dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego
WARSZAWA
Rzeka Kongo, Demokratyczna Republika Konga
Brutalny atak rebeliantów. Zabili 25 osób, w tym pacjentów szpitala
Świat
imageTitle
"Cyganie, Cyganie" z trybun. Selekcjoner wybuchł na konferencji
EUROSPORT
Zamknięty Dworzec Centralny
Dworzec Centralny otwarty dla podróżnych
WARSZAWA
Andrzej Lepper pap_20011129_02N (1)
Kaczyński o śmierci Leppera. Sikorski: hańba kanaliom i ich patronom
Polska
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
BIZNES
Wykopaliska w Falentach
Setki osad, tysiące pieców. Żelazo wytapiano na szeroką skalę
Magdalena Gruszczyńska
Meksyk. Starcia podczas protestów przeciwko polityce rządu Claudii Sheinbaum
Pokolenie Z wezwało do protestu, doszło do zamieszek. Ponad 100 rannych
Świat
walizka wakacje shutterstock_2621472589
Dłuższy urlop w 2026 roku. Jak zaplanować wolne?
BIZNES
imageTitle
Potencjalni rywale Polaków w barażach o mundial. Kiedy losowanie?
EUROSPORT
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Mróz w Polsce. Gdzie było najzimniej?
METEO
imageTitle
Starcie superstrzelców NBA dla Donczicia
EUROSPORT
Portugalia
"Pojawiła się znikąd", zginęła 85-letnia turystka
METEO
imageTitle
Znów rekord i podium. Kapitalne otwarcie sezonu Żurka
EUROSPORT
Kaczyński
Kaczyński o Ziobrze: W wielu sprawach miał rację. Będziemy go bronić
Polska
1 godz 6 min
Natalia Szewczak - mama Leny i Filipa
"Powiedziałam, że więcej dzieci mieć nie będę. Albo te, albo żadne"
Mamy temat
Uczestnik Marszu dla Klimatu w Belem
Prześmiewcza "nagroda" dla USA. Za nieobecność
BIZNES
imageTitle
Bolesne zderzenie w derbach Manchesteru. Guzy jak piłki do golfa
Najnowsze
Premier Izraela Benjamin Netanjahu
"To nie jest tak, że ty zamordowałeś mojego brata, to ja mogę zamordować twojego"
Jacek Tacik
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica