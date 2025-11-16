Rosyjski samolot pasażerski "rozpadł się w trakcie lotu". Musiał awaryjnie lądować

Samolot pasażerski lecący z Władywostoku do Błagowieszczeńska doznał "usterki technicznej" i wylądował w Chabarowsku o godzinie 9 rano czasu lokalnego - poinformowała w sobotę regionalna prokuratura. Zaznaczyła, że "lądowanie odbyło się w trybie rutynowym". Nie sprecyzowano, do jakiej usterki doszło.
Przekazano, że prokuratorzy z Kraju Nadmorskiego sprawdzą działania służb technicznych na lotnisku we Władywostoku podczas przygotowywania samolotu do odlotu.
Na pokładzie znajdowało się 90 pasażerów i pięciu członków załogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Co wydarzyło się w trakcie lotu?
Moscow Times napisano, że samolot "rozpadł się w trakcie lotu". Powołując się na lokalne media dziennik podał, że zerwana została "część poszycia samolotu".
Ze zdjęć i nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych wynika, że uszkodzeniu uległ prawy silnik maszyny, który stracił zewnętrzną obudowę i kilka metalowych części.
Agencja RBC-Ukraine poinformowała, że wszczęto dochodzenie w sprawie możliwych naruszeń przepisów bezpieczeństwa lotniczego.
Część rosyjskich mediów zauważyło, że awarii uległ owiany złą sławą rosyjski samolot pasażerski Sukhoi Superjet 100. Do nie najlepszej reputacji maszyny przyczyniła się wysoka awaryjność oraz kilka głośnych katastrof (między innymi katastrofa podczas lotu pokazowego w Indonezji w 2012 roku czy twarde lądowanie z pożarem w Moskwie w 2019 roku).
Autorka/Autor: momo/akw
Źródło: Moscow Times, RBC-Ukraine
Źródło zdjęcia głównego: Rosyjska prokuratura transportowa