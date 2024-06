Spełnia się ostatnie życzenie "kucharza Putina" 

W połowie maja rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nieoczekiwanie ogłosił, że dotychczasowy pierwszy wicepremier Andriej Biełousow zastąpi na stanowisku ministra obrony Siergieja Szojgu , który pełnił tę funkcję od 2012 roku. Został on sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Rosji, a dotychczas sprawujący ten urząd Nikołaj Patruszew otrzyma w najbliższym czasie inne stanowisko.

Jak zwraca uwagę portal telewizji CNN, usunięcie ze stanowiska wieloletniego ministra obrony narodowej nie jest niczym niezwykłym, jednak aresztowanie łącznie pięciu jego wieloletnich współpracowników to wyraźnie coś więcej niż tylko poszukiwanie "świeżej krwi", zwłaszcza w Rosji Władimira Putina .

Iwanow stał się już wcześniej przedmiotem zainteresowania Fundacji Antykorupcyjnej, założonej przez Aleksieja Nawalnego, zmarłego w lutym w kolonii karnej opozycjonisty. On i jego organizacja ujawnili, jak wystawny styl życia prowadziła partnerka Iwanowa.

Według CNN, intrygujące są nie tylko same aresztowania, ale również czas, w którym do nich dochodzi. Po prawie trzech latach niepowodzeń na froncie w Ukrainie, Rosja w końcu zyskała przewagę. W ostatnich tygodniach rozpoczęła częściowo udaną ofensywę w kierunku Charkowa, której towarzyszą zwycięskie starcia w Donbasie . Ukraina borykała się zaś w ostatnim czasie z niewystarczającymi dostawami pomocy z zagranicy, związanymi z trwającym kilka miesięcy impasem w amerykańskim Kongresie oraz z problemami dotyczącymi mobilizacji.

Wiadomość od Prigożyna

Prigożyn w czerwcu 2023 roku wszczął bunt przeciwko Kremlowi i wyruszył wraz ze swoimi najemnikami w kierunku Moskwy. Jego działanie miało zakończyć się dymisją Szojgu oraz szefa rosyjskiego sztabu generalnego Walerija Gierasimowa. Prigożyn wielokrotnie oskarżał ich o korupcję i niekompetencję. W odpowiedzi Putin określił jednak Prigożyna zdrajcą, pozbawił go majątku. Potem Prigożyn zginął w katastrofie lotniczej wraz ze swoimi najważniejszymi doradcami.

Od tego czasu Putin ukrywał przed opinią publiczną nieprawidłowości związane z zamówieniami zbrojeniowymi zawieranymi przez ministerstwo obrony. Według CNN chciał w ten sposób pokazać, że nie podejmie działań, których oczekiwał od niego Prigożyn, gdyż mogłoby to podważyć jego autorytet i siłę w oczach obywateli.

Natomiast po mianowaniu ekonomisty Andrieja Biełousowa na stanowisko nowego ministra obrony Putin zasygnalizował, że chce, aby ministerstwo, dysponując ogromnym budżetem, szybciej i oszczędniej dokonywało zakupów broni. Budżet Rosji na 2024 rok pokazuje, że zamierza ona wydać na obronność sześć procent PKB, najwięcej we współczesnej historii kraju. Wydatki na zbrojenia staną się większe niż wydatki socjalne, co jest oznaką przejścia kraju na tory gospodarki wojennej.

Zatrzymania także wśród wojskowych

Pod koniec maja zastępca szefa sztabu generalnego rosyjskiej armii, generał Wadim Szamarin, został zatrzymany pod zarzutem korupcji. Śledczy zarzucają mu przyjęcie korzyści majątkowej o szczególnie dużej wartości, za co grozi kara do 15 lat więzienia. Według rosyjskich mediów państwowych Szamarin nie przyznał się do winy.