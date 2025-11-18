Logo strona główna
Świat

Rosja przyznaje się do obecności jej wojsk w Afryce

rosyjska armia rosyjscy zolnierze milru_01
Afrykańskie kraje zwracają się w stronę Rosji
Źródło: Reuters Archive
Rosyjski Korpus Afrykański jest obecny w sześciu państwach tego kontynentu, a żołnierze bronią tam "interesów Rosji" - poinformowała rosyjska telewizja. Moskwa zachowywała dotąd dużą dyskrecję w sprawie jej wojsk w Afryce.

Rosja, izolowana przez Zachód od początku agresji na Ukrainę, zabiega o zbudowanie nowych partnerstw w Afryce, gdzie jej wpływy polityczne, gospodarcze i militarne znacznie się umocniły w ostatnich latach - komentuje francuska agencja AFP.

W niedzielę państwowa telewizja Rossija 1 wyemitowała reportaż na temat obecności "oficerów i żołnierzy rosyjskich sił zbrojnych (...) w sześciu krajach Afryki".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Porwania i tortury. Alarmują o zbrodniach rosyjskich najemników

W materiale tym nie wymieniono państw, w których rozlokowano rosyjskie wojska, poza Mali, gdzie zrealizowano reportaż - jednak w innym filmie, wyemitowanym przez francuskojęzyczną telewizję RT wspomniano o ich obecności w "wielu krajach afrykańskich, w tym Mali, Nigrze, Gwinei Równikowej i Burkina Faso".

Żołnierze w Afryce, "bronią interesów Rosji"

RT w języku francuskim powstała po wprowadzeniu zakazu działania tej telewizji w UE i jest adresowana przede wszystkim do francuskojęzycznych państw Afryki - wyjaśnia AFP.

Agencja przypomina też, że już wcześniej pojawiły się informacje o wysyłaniu rosyjskich sił do wspomnianych wyżej krajów oraz do Republiki Środkowoafrykańskiej i Libii.

W reportażu RT żołnierz zapytany o charakter misji realizowanej w Afryce powiedział - jak relacjonuje AFP - że "wojskowi ministerstwa obrony, a w szczególności Korpus Afrykański, bronią wszędzie i zawsze interesów Rosji".

Rosyjscy żołnierze
Rosyjscy żołnierze
Źródło: mil.ru

Stworzony przez Kreml Korpus Afrykański, podporządkowany resortowi obrony, kontynuuje w Afryce operacje Grupy Wagnera - podała w czerwcu AFP. Według reportażu rosyjskiej telewizji wszyscy żołnierze wysłani na ten kontynent są "weteranami specjalnej operacji wojskowej", jak Kreml nazywa agresję na Ukrainę, a ich misja polega na wspieraniu rządów w walce z dżihadystami.

Grupa Wagnera zastąpiona Korpusem Afrykańskim

We wrześniu "Wall Street Journal" napisał, że Rosja walczy o utrzymanie obecności swych sił w Afryce, ale Korpus Afrykański nie zdołał powtórzyć sukcesu najemników z Grupy Wagnera.

Junty wojskowe w Mali, Nigrze i Burkina Faso w ciągu ostatnich trzech lat wyrzuciły wojska amerykańskie i francuskie, ale zaakceptowały pomoc Moskwy w walce z rebeliantami Al-Kaidy i Państwa Islamskiego.

Grupa Wagnera działała jako nieformalne zbrojne ramię Kremla od 2014 roku. Wagnerowcy byli obecni na Ukrainie podczas aneksji Krymu i operowali w Donbasie w 2014 roku. Później działali głównie w Syrii i Afryce, ale w 2022 roku zostali włączeni do rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Rosjanie w tuareskiej pułapce. Mogło zginąć kilkudziesięciu byłych wagnerowców 
W Republice Środkowoafrykańskiej od 2013 roku trwa konflikt zbrojny
Masowe ucieczki żołnierzy po napięciach z rosyjskimi najemnikami
Żołnierze w Zachodniej Afryce
Rosja wypiera Zachód. Miliardowe kontrakty
BIZNES

W 2023 roku doszło do buntu założyciela grupy, Jewgienija Prigożyna. W rezultacie Grupa została przez Kreml rozwiązana, jej najemnicy trafili do rosyjskich formacji militarnych, a sam Prigożyn zginął w katastrofie lotniczej dwa miesiące po buncie.

Tysiąc najemników z Grupy Wagnera pojawiło się w Mali pod koniec 2021 roku. W czerwcu na ich miejsce Kreml wysłał Korpus Afrykański, by naprawić relacje z władzami w Bamako, stolicy Mali.

Osłabione pespektywy bezpieczeństwa w regionie

W Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie rząd próbuje stłumić rebelię, nowi rosyjscy kontrahenci spędzają czas głównie w koszarach, skupiając się na szkoleniu lokalnej armii, twierdzą europejscy urzędnicy.

Nie powiodły się rosyjskie próby zabezpieczenia głębokiego przyczółka w wojnie domowej w Sudanie, gdzie siły rosyjskie współpracowały z rebeliantami Sił Szybkiego Wsparcia.

Eksperci ds. bezpieczeństwa i zachodni urzędnicy ds. obrony oceniają, że zaangażowanie Moskwy mogło przyczynić się do pogorszenia perspektyw bezpieczeństwa w regionie - przekazał "WSJ".

pc

Autorka/Autor: asty/tr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: mil.ru

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica