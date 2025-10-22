Na lądzie, morzu i w powietrzu. Rosyjski test strategicznych sił nuklearnych  

Rosyjskie ćwiczenia strategicznych sił nuklearnych. Odpalono dwa pociski balistyczne - Jars i Siniewa Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Celem rosyjskich testów było sprawdzenie gotowości sił i struktury ich dowodzenia - przekazał Reuters.

Agencja przypomina, że Moskwa regularnie przeprowadza tego typu ćwiczenia jako część pokazu sił.

W ubiegłym tygodniu ruszyły też coroczne ćwiczenia nuklearne państw NATO.

Rosja przeprowadziła w środę ćwiczenia strategicznych sił nuklearnych, podczas których odpalono międzykontynentalne pociski balistyczne Jars i Siniewa.

Jak zauważa agencja Reutersa, odbyły się one dzień po ogłoszeniu przez Stany Zjednoczone, że spotkanie przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, które miało odbyć się w Budapeszcie - wbrew wcześniejszym zapowiedziom - na razie nie jest w planach na najbliższą przyszłość.

Środowe testy nadzorował Władimir Putin, który oznajmił, że manewry były zaplanowane wcześniej.

Zasięg 11 tysięcy kilometrów

Z kosmodromu w Plesiecku wystrzelono międzykontynentalny pocisk balistyczny RS-24 Jars, który trafił w cel na poligonie na Kamczatce. Z kolei z atomowego okrętu podwodnego Briańsk, przebywającego na Morzu Barentsa, wystrzelony został pocisk R-29 Siniewa.

W ćwiczeniach wzięły także udział samoloty bombowe lotnictwa strategicznego Tu-95, które odpalały pociski manewrujące, zdolne do przenoszenia ładunków nuklearnych.

Oba pociski balistyczne - bazujący na lądzie Jars i wystrzeliwany z okrętów podwodnych pocisk Siniewa - mają zasięg 11 tys. km. Mogą przenosić odpowiednio od trzech do sześciu oraz od czterech do 11 głowic nuklearnych.

Rosja, ćwiczenia strategicznych sił nuklearnych Źródło: Reuters

Aktualnie obowiązujące porozumienia o ograniczeniu ofensywnych zbrojeń nuklearnych (tzw. Nowy START/SNW-III z 2010 r.) przewidują, że na jednym pocisku może być umieszczonych do czterech głowic jądrowych.

"Rosja regularnie przeprowadza ćwiczenia swoich sił nuklearnych"

Reuters przypomina, że "Rosja regularnie przeprowadza ćwiczenia swoich sił nuklearnych, aby je przetestować i przypomnieć przeciwnikom, że w okresie rosnących napięć między Wschodem a Zachodem posiada największy na świecie arsenał nuklearny".

Dodaje, że "w kluczowych momentach wojny w Ukrainie Putin wielokrotnie przypominał o nuklearnej potędze Rosji, dając tym samym sygnał ostrzegawczy Kijowowi i jego sojusznikom na Zachodzie".

"Ćwiczenia przetestowały poziom przygotowania dowództwa wojskowego i praktyczne umiejętności personelu operacyjnego w zakresie organizacji dowodzenia podległymi siłami" - poinformował Kreml w oświadczeniu.

Także NATO rozpoczęło w ubiegłym tygodniu własne coroczne ćwiczenia nuklearne, które mają potrwać około dwóch tygodni. Ich celem jest utrzymanie gotowości sił sojuszniczych oraz zapewnienie wiarygodności i bezpieczeństwa nuklearnego potencjału odstraszania. W ćwiczeniach Steadfast Noon - których głównym gospodarzem jest Holandia, choć część elementów ćwiczeń zlokalizowana jest w Belgii i Wielkiej Brytanii - uczestniczy około 70 samolotów z 14 państw sojuszniczych, w tym myśliwce F-35A i bombowce B-52.

