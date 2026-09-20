Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Partia Władimira Putina wygrała "wybory"

|
Wybory do Dumy Państwowej w Rosji (20 września 2026 roku)
Duma Państwowa Rosji (materiał archiwalny)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Maksym Szypenkow/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W Rosji odbyły się "wybory" do Dumy Państwowej bez udziału opozycji - startowały jedynie partie wierne Kremlowi. Wygrała partia władzy - Jedna Rosja Władimira Putina.

Według częściowych wyników partia władzy Jedna Rosja otrzymała 57,54 procent głosów w krytykowanych przez ekspertów i zachodnich polityków wyborach do Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu - poinformowała w niedzielę Centralna Komisja Wyborcza (CKW).

Badania exit poll państwowego ośrodka WCIOM i instytutu INSOMAR wskazują, że do Dumy wejdą również lojalne wobec Kremla ugrupowania: Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF), Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR), Sprawiedliwa Rosja i Nowi Ludzie.

Jak podała CKW, frekwencja o godzinie 20.55 (czasu moskiewskiego) wyniosła 56,66 procent. Tylko w pierwszych dwóch dniach wyborów zagłosowało ponad 44 procent wyborców, a większość głosów (29 procent wyborców) oddano w piątek, który był dniem roboczym.

W Moskwie doszło w niedzielę do awarii elektronicznego systemu spisu wyborców, co tymczasowo uniemożliwiło wydawanie papierowych kart do głosowania. W sobotę z kolei władze informowały o licznych atakach na systemy wyborcze i linie komunikacyjne. Zapewniły jednak, że sytuacja jest pod kontrolą.

Tak zwane wybory. Bez opozycji

Wybory do Dumy - pierwsze od agresji Rosji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 roku - trwały od piątku. Władze nie dopuściły do udziału w nich partii opozycyjnych, w tym sprzeciwiającej się wojnie partii Jabłoko. Głosowanie było krytykowane przez ekspertów i polityków zachodnich jako niedemokratyczne.

W połowie sierpnia rosyjski Sąd Najwyższy odrzucił apelację złożoną przez partię Jabłoko w sprawie zakazania jej udziału w wyborach. Według sondaży miała ona szansę na przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego.

Lider Jabłoka Nikołaj Rybakow demonstracyjnie unieważnił swoją kartę do głosowania, wpisując na niej nazwę swojej partii oraz hasło "Za pokojem". Wcześniej wzywał on do oddawania nieważnych głosów, z wyjątkiem okręgów jednomandatowych, gdzie startowali kandydaci Jabłoka.

Przebywający na emigracji rosyjscy działacze opozycyjni Julia Nawalna i Maksim Kac zaapelowali jeszcze przed początkiem wyborów, aby oddawać głosy na dowolną listę partyjną przeciwko Jednej Rosji. W okręgach jednomandatowych wyborcy byli przez nich zachęcani do głosowania na najsilniejszego kandydata, którego "wysoki wynik byłby nieprzyjemny dla Kremla i Jednej Rosji".

Wybory do Dumy Państwowej w Rosji (20 września 2026 roku)
Wybory do Dumy Państwowej w Rosji (20 września 2026 roku)
Źródło zdjęcia: Maksym Szypenkow/PAP/EPA

Zwycięzca mógł być jeden

Duma Państwowa ma 450 członków. 225 jest wybieranych z ogólnokrajowych list wyborczych, w sposób proporcjonalny. Próg wyborczy wynosi 5 procent. Pozostałe 225 mandatów jest do zdobycia w jednomandatowych okręgach, gdzie wygrywa kandydat z największą liczbą głosów.

Taki system sprawia, że partia ciesząca się największą popularnością z łatwością zdobywa co najmniej 75 procent wszystkich mandatów, gdyż jej kandydaci biorą wszystkie lub niemal wszystkie mandaty z okręgów jednomandatowych. W poprzednich wyborach - w 2021 roku - Jedna Rosja uzyskała 49,82 procent głosów, ale 343 mandaty (76 procent wszystkich miejsc).

Na czele Jednej Rosji stoi Dmitrij Miedwiediew, były prezydent i były premier Rosji. Kiedy sprawował on najwyższy urząd w państwie, w latach 2008-2012, Władimir Putin był premierem i kierował partią, choć formalnie nie był jej członkiem.

Wybory w trakcie wojny

Ukraina przeprowadziła w niedzielę największy atak dronowy na obwód moskiewski, w wyniku którego zginęły trzy osoby. Trafiona została również stołeczna rafineria, jeden z największych tego typu zakładów w Rosji. Mer Moskwy Siergiej Sobianin napisał w Telegramie o "bezprecedensowym ataku" w celu zakłócenia wyborów. Ponadto w wyniku ataku dronem w kontrolowanej przez Rosję części obwodu chersońskiego na Ukrainie zginęły dwie osoby, w tym urzędnik wyborczy.

Kreml traktował wybory do Dumy jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. Na listach Jednej Rosji i partii lojalnych wobec władz znalazło się wielu żołnierzy, którzy walczyli przeciwko Ukrainie. Wzywając w środę do udziału w głosowaniu prezydent Rosji Władimir Putin stwierdził, że oddanie głosu pomoże zapewnić zwycięstwo i będzie demonstracją odporności narodowej w obliczu zewnętrznej presji.

Organizację głosowania na okupowanych terytoriach Ukrainy skrytykowało ukraińskie MSZ. "Żadne 'głosowanie' organizowane przez Rosję pod lufami karabinów nie zmienia uznanego międzynarodowo statusu tych terytoriów" - przypomniał w piątkowym oświadczeniu ukraiński resort.

W niedzielę również polskie MSZ stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według resortu pseudo-wybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych.

Jak informował ukraiński wywiad wojskowy (HUR), po wyborach do Dumy władze rosyjskie planują przeprowadzić mobilizację. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał pod koniec sierpnia, powołując się na HUR, że Rosja chce w powszechnej mobilizacji wcielić do armii kilkaset tysięcy ludzi do końca roku i w kolejnej fali w 2027 roku.

Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
RosjaWładimir PutinDmitrij MiedwiediewWojna w UkrainieUkrainaPrawa człowieka
Czytaj także:
1 godz 9 min
Jarosław Kaczyński
Kaczyński nie chce odciąć się od Ziobry. Mocna teoria polityków PiS
W kuluarach
Bartłomiej Sienkiewicz
"Utraciliśmy moment". Sienkiewicz o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym
Fakty po Faktach
imageTitle
Evenepoel zmiażdżył konkurencję. Dogonił rekordzistów
EUROSPORT
imageTitle
Jeszcze niedawno świętował z Leonem. Teraz jego drużyna spróbuje go zatrzymać
EUROSPORT
imageTitle
Problemów Urbana ciąg dalszy. Napastnik kontuzjowany
EUROSPORT
Silny wiatr w nocy
Niebezpiecznie w wielu regionach kraju. Są alarmy
METEO
Opady w Polsce
Tak będą wędrować opady. Sprawdź, co nas czeka
METEO
Ulewa, burza
Gdzie jest burza? Grzmi w dwóch województwach
METEO
imageTitle
Pewny awans mistrzów olimpijskich. Niespodzianka w meczu Ukrainy
EUROSPORT
imageTitle
Niezwykły wyczyn van der Poela. Ponad 170 km samotnej ucieczki
EUROSPORT
Policja poszukiwała zaginionej 85-latki (zdjęcie ilustracyjne)
Strzały w Małopolsce. Dwie osoby ranne
Kraków
imageTitle
Legia w końcu dopadła Jagiellonię. Imaz może pluć sobie w brodę
EUROSPORT
Aleksandra Wierzbicka
Zmarła Aleksandra Wierzbicka, nasza redakcyjna koleżanka. "Z tobą zawsze świeciło słońce"
EUROSPORT
shutterstock_2633440701
10 martwych lwów na terenie rezerwatu. Jest dochodzenie
METEO
imageTitle
Real pokonany w derbach. Atletico już wyżej w tabeli
EUROSPORT
Radość liderek AfD po ogłoszeniu wyników wyborów
AfD znów wygrywa. "Katastrofa" CDU
Świat
imageTitle
Hat-trick Holendra to za mało na City. Wielkie strzelanie w meczu lidera
EUROSPORT
imageTitle
Trener wie, dlaczego w ćwierćfinale Polacy nie zagrają z Bułgarami
EUROSPORT
Miód z pasieki w Lipce pod Strykowem
W słoiku miód z czterech krajów. "To niemożliwe"
Piotr Krysztofiak
imageTitle
Rehabilitacja Polaków w Rasnovie. Wąsek na podium
EUROSPORT
Tak wygląda góra Timpanogos w stanie Utah jesienią
Wspinali się na szczyt, nagle rozszalała się burza. Nie żyje 19-latek
METEO
imageTitle
Szwajcarka mistrzynią świata w urodziny. Włodarczyk w dziesiątce
EUROSPORT
imageTitle
Cudowna przewrotka w Gliwicach. Przerwana seria Piasta
EUROSPORT
Giorgia Meloni
Zakaz burek, limit cudzoziemców w klasie. Meloni zapowiada zmiany w szkołach
Świat
Policja zatrzymała kilku kierujących, którzy przekraczali prędkość w obszarze zabudowanym
Jechali ponad 100 km/h w terenie zabudowanym. Posypały się mandaty
WARSZAWA
imageTitle
Zła wiadomość z Włoch. "Grabara ma zabukowany bilet powrotny"
EUROSPORT
imageTitle
Duży awans Twardosz w klasyfikacji generalnej. "Aż chce się więcej"
EUROSPORT
Wiatr, silny wiatr, wichury
Zmiana w pogodzie będzie drastyczna
METEO
imageTitle
Kowalski sprawił niespodziankę. Jest o krok od głównej drabinki
EUROSPORT
Donald Tusk
Groził Tuskowi. Mieszkaniec Podkarpacia zatrzymany
Rzeszów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica