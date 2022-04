Igor Wołobujew był związany z Gazprombankiem i Gazpromem, wrócił do Ukrainy. "Chcę zmyć moją rosyjską przeszłość"

Były wiceprezes Gazprombanku i rzecznik Gazpromu Igor Wołobujew wyjechał z Rosji do Ukrainy. Zamierza wstąpić do tamtejszej obrony terytorialnej i walczyć przeciwko armii rosyjskiej - poinformowały niezależne rosyjskie media.

W rozmowie z rosyjskim portalem śledczym Insider Wołobujew powiedział, że urodził się w obwodzie sumskim w Ukrainie (graniczącym z Rosją). W Ochtyrce ciągle mieszka jego ojciec, młodszy brat i przyjaciele. - Nie mogłem dłużej przebywać w Rosji. Jestem Ukraińcem z pochodzenia, nie mogłem obserwować, stojąc z boku, co Rosja robi z moim krajem. Mój przyjazd do Ukrainy jest jak skrucha, chcę zmyć moją rosyjską przeszłość. Chcę pozostać w Ukrainie do zwycięstwa – stwierdził Wołobujew.