Kreml ostrzega Kijów przed "strzałem we własną skroń"

Dmitrij Kozak, wiceszef administracji prezydenta Rosji Władimira Putina stwierdził, że Rosja "będzie zmuszona stanąć w obronie swoich obywateli" w Donbasie zależnie od skali ewentualnego konfliktu. Przedstawiciel Kremla wyraził przekonanie, że rozpoczęcie w Donbasie przez siły ukraińskie działań bojowych byłoby "strzałem nie w stopę, ale we własną skroń".

- Wszystko zależy od tego, jaka będzie skala pożaru. Jeśli będzie urządzona tam Srebrenica, to będziemy musieli stanąć w obronie (obywateli Rosji - red.) - powiedział wiceszef administracji prezydenta Rosji Dmitrij Kozak. W przeszłości Władimir Putin utrzymywał, że w razie przejęcia przez siły ukraińskie kontroli nad granicą ukraińsko-rosyjską w Donbasie dojdzie tam do "Srebrenicy", czyli masakry ludności cywilnej.

Dmitrij Kozak, który w administracji Putina zajmuje się polityką Kremla wobec krajów byłego ZSRR, ocenił, że siły prorosyjskich separatystów "są dość zaprawione w bojach i są w stanie powstrzymać atak". - Wszystko więc zależy od drugiej strony - dodał. Przedstawiciel Kremla wyraził przekonanie, że rozpoczęcie w Donbasie przez siły ukraińskie działań bojowych byłoby "początkiem końca Ukrainy, strzałem nie w stopę, ale we własną skroń".

Ocenił zarazem, że Ukraina "raczej nie ma realnego zamiaru rozpętywania wojny na pełną skalę". Czwartkowa wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Donbasie nie doprowadzi - zdaniem Kozaka - do zaostrzenia sytuacji. Nazwał tę wizytę elementem "pracy informacyjnej" i wskazał na prawo Zełenskiego, "by jeździć po całym terytorium Ukrainy". Zapewnił, że Rosja nie ma na celu pozbawienia Ukrainy suwerenności, bowiem - jego zdaniem - Moskwie zależy, by u swych granic mieć "przyjazne, spokojne i stabilne państwo".