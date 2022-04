Krążownik Moskwa trafiony rakietami. Arsenał rosyjskich pocisków manewrujących na Morzu Czarnym "zmalał"

Po stracie krążownika Moskwa arsenał rosyjskich pocisków manewrujących na Morzu Czarnym zmalał z 72 do 56 sztuk - podał ukraiński ekspert i szef Instytutu Czarnomorskich Badań Strategicznych Andrij Kłymenko. Zdaniem władz obwodu odeskiego, jeśli okręt został jedynie uszkodzony, nie wróci do służby co najmniej przez rok.