Areszt dla dziennikarza Evana Gershkovicha w Rosji przedłużony. Kirby: powinien zostać natychmiast wypuszczony

- On w ogóle nie powinien być zatrzymany. Dziennikarstwo nie jest przestępstwem. Powinien zostać natychmiast wypuszczony - powiedział John Kirby we wtorek, w rozmowie z CNN. Odniósł się do decyzji rosyjskiego sądu o przedłużeniu aresztu oskarżonego o szpiegostwo Evana Gershkovicha o kolejne trzy miesiące. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego obiecał, że USA będą nadal pracowały "bardzo, bardzo ciężko", by doprowadzić do uwolnienia dziennikarza.