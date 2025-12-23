Rosja atakuje Ukrainę, Polska poderwała myśliwce

Polska poderwała myśliwce w związku z atakiem rakietowym Rosji na Ukrainę Źródło: TVN24

W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - czytamy. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów - dodano w komunikacie.

Atak na obiekty energetyczne

We wtorek rano siły rosyjskie przypuściły zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. Kanały, monitorujące ruch rakiet, podały, że ich celem są obiekty energetyczne w centralnej i zachodniej części Ukrainy.

