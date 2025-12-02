Blisko pięć godzin rozmów na Kremlu

Amerykańska delegacja na spotkaniu z Władimirem Putinem Źródło: Reuters

Przed rozpoczęciem rozmów rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewnił, że nie ma limitu czasowego i że będą rozmawiać "tak długo, jak będzie to konieczne". Rozmowy na Kremlu trwały blisko pięć godzin - zauważa CNN, powołując się na rosyjską agencję prasową RIA. Według agencji Witkoff po zakończonym spotkaniu udał się do ambasady USA w Moskwie.

Nie przewidziano wspólnego wystąpienia przedstawicieli delegacji z oświadczeniem. Dmitrijew ocenił dyskusję w mediach społecznościowych jako "owocną".

Productive 🕊️ pic.twitter.com/YlkqF0b7tr — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 2, 2025 Rozwiń Dmitrijew o spotkaniu z delegacją amerykańską na Kremlu Źródło: X

Steve Witkoff - specjalny wysłannik prezydenta USA odpowiedzialny za rozmowy dotyczące planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę na Ukrainie - przyleciał do Moskwy we wtorek wraz z delegacją amerykańską, w której znalazł się także zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, Jared Kushner.

Po południu Witkoff spotkał się na Kremlu z Putinem. W rozmowach uczestniczył też doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow i specjalny wysłannik Kiryłł Dmitrijew. Obecni są także tłumacze.

Witkoff na spotkaniu z Putinem Źródło: Kristina Kormilitsyna / POOL / AFP

Na początku dyskusji uśmiechnięty Putin powiedział Witkoffowi, że cieszy się z jego wizyty i zapytał go o jego wcześniejszy spacer po Moskwie - relacjonuje agencja Reutera. - To wspaniałe miasto - odpowiedział amerykański urzędnik.

Rozmowy w sprawie przyszłości Ukrainy

Dmitrijew i Witkoff spotkali się wcześniej kilkukrotnie w związku z negocjacjami dotyczącymi zakończenia wojny w Ukrainie oraz przyszłych inwestycji.

- Donaldowi Trumpowi chodzi o to, żeby wojna została zakończona teraz, jak najszybciej. I mówi o tym cały czas, że jest sfrustrowany faktem, iż doprowadzenie do zakończenia walk trwa tak długo - mówił w relacji na antenie TVN24 amerykański korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.

W tym czasie w Waszyngtonie odbyło się posiedzenie w gabinecie Donalda Trumpa. - Nasi ludzie są teraz w Rosji, aby sprawdzić, czy uda nam się to załatwić. Nie jest to łatwa sytuacja, powiem wam. Co za bałagan - mówił prezydent USA o rozmowach pokojowych.

Steve Witkoff. Zdjęcie z 8 lipca Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

We wtorek portal Axios podał, że po rozmowie z Putinem wysłannicy Trumpa spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w jednym z krajów europejskich. Według źródeł serwisu to spotkanie ma się odbyć w środę. Media ukraińskie podały, że przypuszczalnym miejscem spotkania będzie Bruksela.

