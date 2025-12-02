Logo strona główna
Świat

Blisko pięć godzin rozmów na Kremlu

Witkoff na spotkaniu z Putinem
Amerykańska delegacja na spotkaniu z Władimirem Putinem
Źródło: Reuters
Kilka godzin trwało spotkanie delegacji amerykańskiej i rosyjskiej na Kremlu. W rozmowach uczestniczył specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz prezydent Rosji Władimir Putin. Na negocjacjach pojawili się też specjalny wysłannik rosyjskiego prezydenta Kiryłł Dmitrijew oraz Jared Kushner, zięć amerykańskiego przywódcy. Rozmowy dotyczyły amerykańskiej propozycji planu pokojowego dla Ukrainy.

Przed rozpoczęciem rozmów rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapewnił, że nie ma limitu czasowego i że będą rozmawiać "tak długo, jak będzie to konieczne". Rozmowy na Kremlu trwały blisko pięć godzin - zauważa CNN, powołując się na rosyjską agencję prasową RIA. Według agencji Witkoff po zakończonym spotkaniu udał się do ambasady USA w Moskwie.

Nie przewidziano wspólnego wystąpienia przedstawicieli delegacji z oświadczeniem. Dmitrijew ocenił dyskusję w mediach społecznościowych jako "owocną".

Steve Witkoff - specjalny wysłannik prezydenta USA odpowiedzialny za rozmowy dotyczące planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę na Ukrainie - przyleciał do Moskwy we wtorek wraz z delegacją amerykańską, w której znalazł się także zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, Jared Kushner.

Po południu Witkoff spotkał się na Kremlu z Putinem. W rozmowach uczestniczył też doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow i specjalny wysłannik Kiryłł Dmitrijew. Obecni są także tłumacze.

Witkoff na spotkaniu z Putinem
Witkoff na spotkaniu z Putinem
Źródło: Kristina Kormilitsyna / POOL / AFP

Na początku dyskusji uśmiechnięty Putin powiedział Witkoffowi, że cieszy się z jego wizyty i zapytał go o jego wcześniejszy spacer po Moskwie - relacjonuje agencja Reutera. - To wspaniałe miasto - odpowiedział amerykański urzędnik.

Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy

Monika Winiarska, Mikołaj Gątkiewicz

Rozmowy w sprawie przyszłości Ukrainy

Dmitrijew i Witkoff spotkali się wcześniej kilkukrotnie w związku z negocjacjami dotyczącymi zakończenia wojny w Ukrainie oraz przyszłych inwestycji.

- Donaldowi Trumpowi chodzi o to, żeby wojna została zakończona teraz, jak najszybciej. I mówi o tym cały czas, że jest sfrustrowany faktem, iż doprowadzenie do zakończenia walk trwa tak długo - mówił w relacji na antenie TVN24 amerykański korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona. 

W tym czasie w Waszyngtonie odbyło się posiedzenie w gabinecie Donalda Trumpa. - Nasi ludzie są teraz w Rosji, aby sprawdzić, czy uda nam się to załatwić. Nie jest to łatwa sytuacja, powiem wam. Co za bałagan - mówił prezydent USA o rozmowach pokojowych.

Steve Witkoff. Zdjęcie z 8 lipca
Steve Witkoff. Zdjęcie z 8 lipca
Źródło: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

We wtorek portal Axios podał, że po rozmowie z Putinem wysłannicy Trumpa spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w jednym z krajów europejskich. Według źródeł serwisu to spotkanie ma się odbyć w środę. Media ukraińskie podały, że przypuszczalnym miejscem spotkania będzie Bruksela.

OGLĄDAJ: Putin gra na czas? "W tym upatruje swoje szanse na zwycięstwo"
pc

Putin gra na czas? "W tym upatruje swoje szanse na zwycięstwo"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/akr

Źródło: TVN24 BiS, PAP, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Kristina Kormilitsyna / POOL / AFP

Rosja Ukraina USA Władimir Putin Donald Trump Atak Rosji na Ukrainę Wojna w Ukrainie Steve Witkoff
