Postępowanie przed rosyjskim sądem. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

18-letni Artiom Konstantinow został zatrzymany wieczorem 16 grudnia ubiegłego roku przy budynku komisji poborowej w stolicy Kraju Ałtajskiego, Barnaule. Miał na głowie kominiarkę.

Rosja, kolonia karna Źródło: PAP/EPA

Według Federalnej Służby Bezpieczeństwa młody człowiek zamierzał podpalić siedzibę komisji, by "nie dopuścić do wyjazdu żołnierzy" do strefy działań bojowych, ale nie zdążył.

Według śledczych Konstantinow nagrał wcześniej na wideo przysięgę legionu Wolność Rosji, walczącego po stronie Ukrainy. Oprócz tego miał fotografować żołnierzy, komisje poborowe, dworzec, fabrykę obrabiarek w Barnaule oraz "obiekty administracyjne", zaś na budynkach w mieście zostawiał antywojenne napisy.

Łagier to potoczna nazwa kolonii karnej, które tworzą system więzienny Rosji.

OGLĄDAJ: TVn24 HD