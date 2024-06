Rok temu szli na Moskwę, co dzieje się z nimi teraz?

Rok temu Jewgienij Prigożyn organizował "marsz sprawiedliwości" i szedł w kierunku Moskwy. Dwa miesiące później już nie żył, zginął w katastrofie samolotu. Co stało się z zarządzaną przez niego Grupą Wagnera? Według ekspertów, na których powołuje się BBC, w ciągu niespełna dwunastu miesięcy rosyjski reżim skutecznie "rozwiązał" tę organizację najemników, zastępując ją nową formacją.

Mija rok od wydarzeń określanych jako marsz na Moskwę, bunt wagnerowców czy zbrojna rebelia w Rosji. 23 czerwca 2023 roku Jewgienij Prigożin - nieżyjący już przywódca Grupy Wagnera – przybył z Ukrainy i zajął Rostów nad Donem na południu Rosji, po miesiącach rosnących napięć z dowódcami wojskowymi w Moskwie. Następnie jego siły rozpoczęły krótką szarżę na stolicę, nie napotykając praktycznie żadnego oporu. "Marsz sprawiedliwości" - jak określił te wydarzenia sam Prigożyn - zakończył się następnego dnia. W wyniku negocjacji z Władimirem Putinem, w których pośredniczył białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka, Prigożyn wstrzymał szturm i zgodził się udać na Białoruś, by - jak twierdził - "uniknąć rozlewu krwi".

Zaledwie dwa miesiące później samolot z Prigożynem na pokładzie rozbił się w obowodzie twerskim. Zginął on, a także kilku ważnych członków Grupy Wagnera, co postawiło przyszłość tej formacji pod znakiem zapytania. Większość najemników - według ukraińskich ówczesnych ukraińskich szacunków było to ponad 6 tysięcy osób - trafiła wówczas na Białoruś. Mieli szkolić Białorusinów na miejscowych poligonach.