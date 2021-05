Rodzina Floyda w Białym Domu, spotkanie zbojkotowała jego siostra. "Biden złamał obietnicę"

20 kwietnia 2021 roku ława przysięgłych uznała Chauvina za winnego zabójstwa Floyda . Grozi mu do 40 lat więzienia za morderstwo drugiego stopnia, do 25 lat za morderstwo trzeciego stopnia i do 10 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci. Przebywa w zakładzie karnym, czekając na ogłoszenie wymiaru kary. Sędzia okręgowy hrabstwa Hennepin Peter Cahill zapowiedział wydanie werdyktu 25 czerwca.

Spotkanie Bidena z rodziną Floyda

- Być tutaj to honor (…) spotkać się z prezydentem i wiceprezydentem, by (przyjąć) z ich strony okazanie naszej rodzinie troski i faktycznie wsłuchanie się w nasze obawy oraz w to, jak się czujemy w tej sytuacji. Uważam, że była to bardzo produktywna rozmowa i jestem za nią wdzięczny – powiedział po spotkaniu Terrence Floyd.