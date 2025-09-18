Reparacje za bezpieczeństwo? Media o reakcji Berlina na propozycję Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki powitany w Berlinie Źródło: TVN24

Podczas wizyty w Berlinie prezydent Karol Nawrocki sugerował prezydentowi RFN Frankowi-Walterowi Steinmeierowi, że spełnienie żądań reparacyjnych przełoży się na większe zaangażowanie Polski na wschodniej flance NATO - podał tygodnik "Der Spiegel". Steinmeier miał odpowiedzieć, że obie kwestie nie są ze sobą powiązane.

Niemiecki tygodnik, który rozmawiał z uczestnikami spotkania prezydentów Polski i RFN, twierdzi, że Nawrocki próbował przekonać Steinmeiera do zawarcia porozumienia. "Według uczestników rozmowy prezydent Polski powiedział: jeśli Niemcy spełnią żądania reparacyjne, Polska zrobi więcej na wschodniej flance NATO" - napisano.

"Posłaniec ze starym rachunkiem"

"Powiązanie to jest godne uwagi, ponieważ kwestie roszczeń reparacyjnych i wzmocnienie wschodniej flanki NATO nie mają ze sobą nic wspólnego. Uczestnicy rozmowy twierdzą, że prezydent Niemiec zwrócił na to uwagę w swojej odpowiedzi" - poinformował "Der Spiegel".

Niemieccy komentatorzy zwracają uwagę, że żądania reparacyjne wysunięte przez Nawrockiego to przede wszystkim gest w kierunku jego wyborców i wyborców PiS. Prezydent, którego dziennik "Sueddeutsche Zeitung" określił mianem "posłańca ze starym rachunkiem", powołuje się na ustalenia specjalnej komisji ds. reparacji. Oszacowała ona roszczenia wobec Niemiec na ponad 1,3 biliona euro.

Nawrocki, podsumowując rozmowy ze Steinmeierem i kanclerzem Friedrichem Merzem, poinformował, że powstanie zespół, który będzie debatować na temat reparacji za zniszczenia dokonane przez nazistowskie Niemcy w Polsce podczas drugiej wojny światowej. Dodał, że rozwiązanie tej kwestii leży nie tylko w interesie Polski i Niemiec, lecz także całej UE i NATO.

Stanowisko Berlina bez zmian

Polski prezydent przekazał, że w rozmowie ze Steinmeierem zwrócił uwagę, że - w jego przekonaniu - kwestia reparacji wojennych "nie jest załatwiona" pod względem prawnym. Podkreślił, że jest zwolennikiem wypłacenia Polsce reparacji przez Niemcy.

- Sugerowałem, że moglibyśmy zmierzać w kierunku (...) finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego, możliwości militarnych, co z jednej strony byłoby początkiem pewnego procesu, z całą pewnością długiego - ocenił prezydent. Zaznaczył, że rozwiązanie to nie jest gotową receptą, a jedynie propozycją.

Strona niemiecka podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko, oświadczając, że sprawa reparacji wojennych jest zamknięta i prawnie uregulowana. W przeddzień wizyty Nawrockiego w Berlinie pełnomocnik niemieckiego rządu ds. współpracy z Polską Knut Abraham powiedział, że potrzebne jest wypracowanie nowego podejścia do historycznej odpowiedzialności wobec Polski. Zasugerował, że mogłoby to przybrać formę pogłębionej współpracy w obszarze bezpieczeństwa.

