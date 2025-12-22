Logo strona główna
Świat

"Po zakończeniu wojny z Ukrainą będzie potrzebował kilku lat"

Arctic Shock 2024. W manewrach wzięło udział ok. 150 żołnierzy USA i ok. 100 z Norwegii
Sikorski: to musiałyby być decyzje NATO, nie tylko polskie
Źródło: TVN24
Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego USA, dalsze kroki Rosji i Władimira Putina, wojna w Ukrainie, brexit i dziwne wybory Węgier i Słowacji - o tym rozmawiał z czeskim tygodnikiem "Respekt" wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
Kluczowe fakty:
  • Szef polskiej dyplomacji mówił m.in. o tym, co wynika z faktu, że Europa jest tak bogata.
  • Podkreślał, że suwerenność odbierało ZSRR, a nie UE, która nie dokonała inwazji na Wielką Brytanię, kiedy ta zdecydowała o wyjściu ze Wspólnoty.
  • Odpowiedział też na pytanie o to, czy sądzi, że wojna w Ukrainie skończy się w nadchodzącym roku.

Sikorski, zapytany o nową strategię bezpieczeństwa USA, powiedział, że w dokumencie tym jest wiele rzeczy, z którymi się zgadza. - Te dotyczące geografii, surowców i bezpieczeństwa. Pod wieloma względami jest to realistyczna analiza. Jest tam też kilka kwestii ideologicznych, które są, powiedzmy, kontrowersyjne - powiedział wicepremier.

Stwierdził, że treść tego dokumentu nie jest zaskakująca. - Stany Zjednoczone mają więcej spraw na głowie, a Europa musi bardziej zadbać o siebie i własne bezpieczeństwo. Finansowo. Wielu z nas mówi o tym od dawna, a niektórzy z nas nadal mają w tej kwestii duże opóźnienia. My, Polacy, od 20 lat przeznaczamy 2 procent (PKB - red.) na obronność, a w tym roku zbliżamy się do 5 procent - powiedział Sikorski.

"Amerykanie po prostu uważają, że Europa jest wystarczająco bogata, aby móc się bronić sama"

Podkreślił, że w porównaniu z pierwszą kadencją Donalda Trumpa, europejskie wydatki na obronność się podwoiły. - To nie jest małe osiągnięcie. W każdym razie nie wierzę, że Stany Zjednoczone wycofają się z Europy - stwierdził szef MSZ.

Powiedział też, że Amerykanie nie zamkną 100 baz wojskowych na całym świecie i nie wycofają wszystkich żołnierzy z powrotem do Stanów Zjednoczonych. - W tej chwili, kiedy rozmawiamy, siły amerykańskie blokują Wenezuelę i konfiskują tankowce objęte sankcjami. Amerykanie po prostu uważają, że Europa jest wystarczająco bogata, aby móc się bronić sama, tylko z dalekim wsparciem Ameryki - stwierdził szef polskiej dyplomacji.

"Dzieją się rzeczy niebywałe". Oto "świat posteuropejski"
"Dzieją się rzeczy niebywałe". Oto "świat posteuropejski"

"Wyjście z Unii byłoby dla Polski katastrofą"

Odpowiadając na pytanie o inną część amerykańskiego dokumentu, dotyczącego UE i tego, że jest w niej zbyt wielu imigrantów, Sikorski określił tę ostatnią uwagę jako "dziwną ze strony kraju, który zbudowali imigranci". Zatrzymując się na samym stosunku Amerykanów do UE, stwierdził: - Oczywiście Unia Europejska przeszkadza Amerykanom. Jest silna, jest trudniejszym partnerem do negocjacji. Woleliby negocjować z poszczególnymi krajami, nad którymi mieliby wyraźną przewagę.

Sikorski powiedział, że nie będzie komentować znajdujących się rzekomo w niejawnej części dokumentu uwag, że USA "chcą przekonać Włochy, Austrię, Węgry i Polskę do odejścia z UE". - To spekulacje, którymi nie mogę się zajmować - uciął.

Podkreślił, że celem Polski jest bycie dobrym sojusznikiem USA i wpływowym członkiem UE. - Wyjście z Unii byłoby dla Polski katastrofą - powiedział. Podkreślił, że Unia nigdy nie będzie się bronić sama, muszą to robić jej poszczególni członkowie i obywatele.

"Europa musi zrozumieć, że te terminy nie są nieskończone"
"Europa musi zrozumieć, że te terminy nie są nieskończone"

BIZNES

"Brexit pokazał, że Unia nie odbiera krajom suwerenności"

Pytany, czy istnieje w Polsce polityczny konsensus wobec jedności europejskiej, Sikorski odpowiedział negatywnie i pod adresem – jak to określili jego rozmówcy – politycznych konkurentów, stwierdził: - Oni grają na tych samych obawach i demagogii, które widziałem na początku lat dziewięćdziesiątych w Wielkiej Brytanii, kiedy zatwierdzano traktaty Unii Europejskiej.

Przyznał, że z tego, aby nie dopuścić do takiej samej sytuacji, uczynił swoją osobistą misję. - Nawiasem mówiąc, brexit pokazał, że Unia nie odbiera krajom suwerenności. Kiedy Węgrzy chcieli opuścić Układ Warszawski lub Czechosłowacy chcieli socjalizmu z ludzką twarzą, przyjechały tam radzieckie czołgi. Tak wygląda ograniczona suwerenność. Brytyjczycy odeszli. Nie doszło do żadnej inwazji Unii na Wielką Brytanię - powiedział.

Sikorski zdziwiony postawą Węgier i Słowacji

Część rozmowy była poświęcona Ukrainie i Europie Środkowej. - Nie wierzę, że (Putin - red.) zaryzykuje wojnę z NATO. Po zakończeniu wojny z Ukrainą będzie potrzebował kilku lat, aby ponownie się uzbroić. A my też mamy ten czas - oświadczył.

Pytany o siłę swojego przekonania, przyznał, że nie może wykluczyć, że Putin popełni kolejny kardynalny i kryminalny błąd. - Według niektórych analiz, dzięki ukraińskiemu oporowi jego armia straciła milion żołnierzy. Nie ma wystarczających sił ludzkich. Ale, zgoda, nigdy nie mogę być tego pewien. Dlatego zbroimy się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej i będziemy zbroić się jeszcze bardziej. Obecnie zbliżamy się do 5 procent PKB. Ponad połowa tych środków przeznaczana jest na zakup sprzętu bojowego - powiedział Sikorski.

Szef MSZ wyraził także zdziwienie postawą Węgier i Słowacji, podważając ich argumenty o konieczności kupowania tanich surowców z Rosji. Szczególnie krytycznie ocenił postawę Viktora Orbana. - Moja alma mater, Uniwersytet Oksfordzki, gdzie Viktor Orban studiował rok na stypendium George’a Sorosa, nie jest dumna z jego drogi politycznej. Wiem, że nie jest - podkreślił.

Putin spotkał się z Orbanem

Putin spotkał się z Orbanem

BIZNES
Apel kanclerza o pilną decyzję Brukseli

Apel kanclerza o pilną decyzję Brukseli

BIZNES

Zaznaczył, że był na wielu spotkaniach europejskich szefów dyplomacji, gdzie zapewniano, że Węgry i Słowacja mogą otrzymać z południa Europy wystarczającą ilość gazu i ropy. - A gdyby umowy były długoterminowe, ceny byłyby porównywalne z rosyjskimi - powiedział i dodał, że wierzy kolegom z KE i Chorwacji rozwijającej swoje zaplecze gazowe.

Liczy na sprawiedliwy pokój w Ukrainie

- Czy wojna na Ukrainie skończy się w przyszłym roku? – zapytali pod koniec rozmowy czescy dziennikarze. Wicepremier odparł, że ma nadzieję na sprawiedliwy pokój, który pozwoli Ukrainie na odbudowę i głębszą integrację z nami, krajami Unii Europejskiej, przynajmniej gospodarczą.

Nie wykluczył jednak, że wojna będzie trwać. - Wtedy to my, Europejczycy, będziemy musieli wesprzeć ofiary tej walki, aby zło nie zwyciężyło - powiedział szef polskiego MSZ.

Autorka/Autor: FC/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: U.S. Army Photo by Sgt. Avery Cunningham

Radosław SikorskiUSAUnia EuropejskaUkrainaRosjaViktor OrbanWładimir PutinSłowacjaWęgryCzechy
