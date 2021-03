Poszukiwanie "wtyczki" w kręgach władz. "Wagnergate" z biurem prezydenta w tle

Chodziło o ujęcie najemników walczących między innymi w składzie rosyjskiej "grupy Wagnera". Według doniesień ukraińskich mediów, powołujących się na źródła w służbach specjalnych, zostali oni "zwabieni" na Białoruś, skąd mieli odlecieć do Stambułu, a stamtąd - do Wenezueli, gdzie niby miała na nich czekać dobrze płatna praca przy ochronie odwiertów naftowych.

Samolot nie wystartował

W czasie narady zapadła nieoczekiwana decyzja - końcowy etap operacji ma zostać przeniesiony z 25 na 30 lipca. Co było powodem tej zmiany? - Nie było mnie na tym spotkaniu, więc nie mogę szczegółowo opowiedzieć, co się stało. Trzeba jednak rozumieć, że tylko prezydent może wydawać polecenia służbie bezpieczeństwa lub wywiadowi wojskowemu - powiedział Turczynow.

Zatrzymanie pod Mińskiem

Podejrzenia ukraińskiego wywiadu

Ukraiński wywiad podejrzewa, że w czasie narady w biurze prezydenta Wołodymyra Zełenskiego mogło dojść do wycieku informacji do rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

Na początku marca portal opiniotwórczego tygodnika "Zerkało Tyżnia" ujawnił, że biuro prezydenta Zełenskiego miało kontaktować się z brytyjskim wywiadem w sprawie dochodzenia prowadzonego przez Bellingcat w sprawie "fiaska" operacji specjalnej. Chodziło o to, by śledztwo się nie ukazało.

"Niepowodzenie operacji schwytania najemników to nie tylko opowieść o możliwym 'krecie' - w końcu żadne państwo nie jest zabezpieczone przed pojawieniem się szpiega w najwyższych kręgach władz. To także opowieść o braku chęci Zełenskiego do zbadania tej sprawy i odpowiedniego reagowania na obecność potencjalnego zdrajcy w swoim otoczeniu. Niechęć do przeprowadzenia pełnoprawnego śledztwa dyskredytuje państwo ukraińskie i jego kierownictwo zarówno w oczach Ukraińców, jak i zachodnich partnerów Ukrainy. Co generalnie jest zgodne z interesami Kremla" - podkreślił tygodnik "Zerkało Tyżnia".