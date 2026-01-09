Przedstawiciele Danii i Grenlandii w Białym Domu. Spotkali się doradcami Trumpa

Ambasador Danii Jesper Moller Sorensen i Jacob Isbosethsen, główny przedstawiciel Grenlandii w Waszyngtonie, spotkali się w Białym Domu z urzędnikami Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA - poinformował duński urzędnik pod warunkiem zachowania anonimowości.
Rozmowy zostały opisane jako próba uzyskania większej jasności co do komentarzy USA z ostatniego tygodnia na temat Grenlandii.
Biały Dom poinformował we wtorek, że Stany Zjednoczone rozważają szereg opcji przejęcia Grenlandii, a wśród nich znalazła się amerykańska interwencja zbrojna. Przedstawiciele władz USA poinformowali, że zakup terytorium jest również opcją.
Spór o Grenlandię
Prezydent Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego.
Oczekuje się, że sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się z duńskimi urzędnikami w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie.
Grenlandia wielokrotnie powtarzała, że nie chce być częścią Stanów Zjednoczonych. Przywódcy głównych mocarstw europejskich i Kanady zjednoczyli się we wtorek w obronie terytorium arktycznego.
Siłowe zajęcie Grenlandii przez USA od wieloletniego sojusznika, Danii, wywołałoby podziały w NATO i pogłębiło rozłam między Trumpem a europejskimi przywódcami.
