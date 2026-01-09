Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Przedstawiciele Danii i Grenlandii w Białym Domu. Spotkali się doradcami Trumpa

Biały Dom
Amerykańskie roszczenia wobec Grenlandii. Materiał "Faktów o świecie"
Źródło: TVN24
Agencja Reutera poinformowała, powołując się na informacje duńskiego urzędnika, że w Białym Domu doszło do spotkania pomiędzy doradcami Donalda Trumpa i wysłannikami Danii i Grenlandii. Do rozmów doszło w związku z działaniami prezydenta USA zmierzającymi do przejęcia terytorium wyspy pod kontrolę Waszyngtonu.

Ambasador Danii Jesper Moller Sorensen i Jacob Isbosethsen, główny przedstawiciel Grenlandii w Waszyngtonie, spotkali się w Białym Domu z urzędnikami Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA - poinformował duński urzędnik pod warunkiem zachowania anonimowości.

Rozmowy zostały opisane jako próba uzyskania większej jasności co do komentarzy USA z ostatniego tygodnia na temat Grenlandii.

Biały Dom poinformował we wtorek, że Stany Zjednoczone rozważają szereg opcji przejęcia Grenlandii, a wśród nich znalazła się amerykańska interwencja zbrojna. Przedstawiciele władz USA poinformowali, że zakup terytorium jest również opcją.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Biały Dom o Grenlandii. "Wykorzystanie sił zbrojnych zawsze jest opcją"
Polska
Grenlandia - Dania - USA. Flaga Grenlandii w Danii
Co, jeśli zaatakują Grenlandię? Wojsko "musi natychmiast podjąć walkę"
Protest w Kopenhadze w sprawie Grenlandii
100 tysięcy dolarów na mieszkańca? Rozważają zachęty dla Grenlandczyków
BIZNES

Spór o Grenlandię

Prezydent Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego.

Oczekuje się, że sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się z duńskimi urzędnikami w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie.

Grenlandia wielokrotnie powtarzała, że ​​nie chce być częścią Stanów Zjednoczonych. Przywódcy głównych mocarstw europejskich i Kanady zjednoczyli się we wtorek w obronie terytorium arktycznego.

Siłowe zajęcie Grenlandii przez USA od wieloletniego sojusznika, Danii, wywołałoby podziały w NATO i pogłębiło rozłam między Trumpem a europejskimi przywódcami.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

Udostępnij:
TAGI:
USADaniaGrenlandia
Czytaj także:
C-17 Globemaster shutterstock_1230007042
Amerykanie przerzucają siły do baz w pobliżu Iranu
Świat
Protest w Piotrkowie Trybunalskim
Dzisiaj decyzja w sprawie umowy z Mercosurem. Rolnicy zapowiedzieli protest
Polska
Służby bezpieczeństwa w Wenezueli
Gangi "poczynają sobie coraz śmielej". Wykorzystują chaos w kraju
Świat
Agent Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) śmiertelnie postrzelił kobietę
Oburzenie po śmierci w Minneapolis, eksplozje we Lwowie i Kijowie, starcia w Iranie
TO WARTO WIEDZIEĆ
Śnieg
Mocno sypnie śniegiem. Pogoda na dziś
METEO
Droga zabezpieczona siatką przeciwdronową w Ukrainie
"Seria eksplozji" we Lwowie i Kijowie. Zełenski i USA ostrzegają przed "potężnym atakiem"
Świat
imageTitle
Zwycięska seria Arsenalu przerwana. W hicie zabrakło tylko bramek
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: to jedyna rzecz, która może mnie powstrzymać
Świat
imageTitle
Świątek rozpocznie walkę o półfinał. O której początek meczu Polska - Australia?
EUROSPORT
iran2
Cały Iran odcięty od internetu. Starcia i ofiary na ulicach
Świat
imageTitle
Gol w doliczonym czasie i rzuty karne. PSG wróci z Kuwejtu z Superpucharem Francji
Najnowsze
imageTitle
Uljana Semionowa nie żyje. To ona przetarła szlak do koszykarskiej Galerii Sław
EUROSPORT
imageTitle
Łamiącym się głosem ogłosił, że to koniec. Sprawdził się czarny scenariusz
EUROSPORT
pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Polska w czołówce. Lepszy wynik ma tylko Malta
BIZNES
imageTitle
Real wygrał wyjazdową bitwę o Madryt. Będzie finał marzeń
EUROSPORT
Samochody elektryczne - ładowarki
Dopłaty do elektryków. Budżet bliski wyczerpania
BIZNES
Noc będzie mroźna
Śnieżyce i mróz. Alarmy w 12 województwach
METEO
imageTitle
Nie ma czasu do stracenia. Polacy ruszają do walki o kolejny turniej
EUROSPORT
autobus
Zamknięte szkoły, domy bez prądu. Śnieg sparaliżował Rumunię
METEO
Protest w Kopenhadze w sprawie Grenlandii
100 tysięcy dolarów na mieszkańca? Rozważają zachęty dla Grenlandczyków
BIZNES
08 2000 kropka cln-0011
Wybory szefa Polski 2050. Posłanka o jej "typie"
"Kropka nad i"
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Wójt z zarzutem prowadzenia po alkoholu. Nie przyznał się
WARSZAWA
Śnieg noc
Przed nami noc z przenikliwym mrozem
METEO
imageTitle
Jaka pogoda w Zakopanem podczas Pucharu Świata w skokach? Padnie rekord mrozu?
EUROSPORT
Rafał Trzaskowski
Warszawa szykuje się na mrozy. Trzaskowski: to nie przelewki
Polska
Turyści są ewakuowani z jemeńskiej wyspy Sokotra
Połączenia przywrócone. Kolejni Polacy mają wylecieć z Sokotry
Świat
pap_20250827_07B
Tusk i Nawrocki "nie muszą pić sobie z dzióbków"
"FAKTY PO FAKTACH"
shutterstock_2384730125
Elon Musk na cenzurowanym. "Jest to nielegalne i nie do przyjęcia"
BIZNES
imageTitle
Czas na hit. Majchrzak przed wyzwaniem, z jakim się jeszcze nie mierzył
EUROSPORT
shutterstock_2411349401_1
Prezydencki projekt triumfuje w sejmowej komisji
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica