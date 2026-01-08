Logo strona główna
Świat

Budynki rządowe i meczety w płomieniach. Niespokojna noc w Iranie

anti-government-protests-spread-in-iran-cmu-hrzn-digvid-2131815-1920x1080_8000k-0031
Protest w Iranie
Źródło: CNN
W nocy z czwartku na piątek w Iranie płonęły budynki rządowe i pojazdy należące do policji. To reakcja na to, że służby po raz kolejny otworzyły ogień do demonstrujących od dwóch tygodni Irańczyków. Od co najmniej 12 godzin w całym Iranie nie ma internetu.

Gwałtowne protesty ogarnęły już ponad 100 miast we wszystkich 31 prowincjach Iranu - podkreśla BBC i dodaje, że czwartkowe demonstracje "wydają się być najpoważniejsze" od momentu wybuchu zamieszek.

Według organizacji pozarządowych tego dnia policjanci po raz kolejny otworzyli ogień w stronę protestujących. Policja użyła gazu łzawiącego m.in. w miastach Kerman na południowym wschodzie Iranu oraz Tonekabon nad Morzem Kaspijskim - dodano. Ogromne tłumy protestujących zgromadziły się w czwartek także w stolicy kraju, Teheranie - dodaje BBC.

Według grupy monitorującej internet NetBlocks w całym kraju od czwartkowego wieczoru nie ma połączenia z internetem. - Celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się informacji o tym, co dzieje się na miejscu, a także ograniczenie międzynarodowej kontroli - powiedział CNN Alp Toker, dyrektor NetBlocks.

Na ulicach Iranu płonęły budynki

Internet zalały nagrania z demonstracji. Widać na nich protestujących, którzy blokują drogi i podpalają ulice oraz wznoszą okrzyki sprzeciwu wobec irańskiego rządu - zauważa CNN.

W nocy z czwartku na piątek demonstrujący podpalili też budynki rządowe, w tym budynek gubernatora w mieście Aszchane w prowincji Chorasan Północny - podał Reuters, a według portalu Nexta w Isfahanie protestujący podpalili budynek państwowej firmy nadawczej. W wielu miastach płonęły też pojazdy należące do irańskiej policji.

Na jednym z nagrań widać, jak płoną meczety w dzielnicach Gholhak i Sa'adat Abad w Teheranie - donosi BBC.

Według opublikowanych obliczeń organizacji Iran Human Rights z siedzibą w Norwegii, od początku protestów zginęło co najmniej 45 manifestantów. Z kolei, jak donosi irańska agencja prasowa Fars, w zamieszkach rannych zostało 950 policjantów i 60 funkcjonariuszy sił paramilitarnych. Agencja przekazała również, że pod Teheranem, stolicą Iranu, został ugodzony nożem i po kilku godzinach zmarł policjant "uczestniczący w wysiłkach mających na celu opanowanie zamieszek".

Rzucanie kamieniami i strzały na nagraniach. Kolejny dzień protestów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rzucanie kamieniami i strzały na nagraniach. Kolejny dzień protestów

Protesty w Iranie

Irańskie protesty rozpoczęły się od strajku 28 grudnia ubiegłego roku związanego z gwałtownym spadkiem wartości krajowej waluty i trudną sytuacją ekonomiczną, ale szybko nabrały charakteru politycznego. Pojawiły się hasła wymierzone w rząd i władzę ajatollahów.

Syn byłego szacha, mieszkający na uchodźstwie opozycjonista Reza Pahlavi, wezwał w czwartek do udziału w manifestacjach. "Reżim jest panicznie przerażony i po raz kolejny usiłuje wyłączyć internet, aby utrudnić mobilizację" - napisał na jednej z platform społecznościowych.

Siedem opozycyjnych partii kurdyjskich w Iraku zaapelowało z kolei o strajk generalny Kurdów w Iranie w czwartek na znak poparcia demonstracji. Według ruchu obrony praw człowieka Hengaw, również z siedzibą w Norwegii, wezwanie to spotkało się z odzewem w około 30 miastach i miejscowościach, gdzie licznie mieszkają Kurdowie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Trump wyda rozkaz". Amerykański senator grozi irańskiemu przywódcy

"Trump wyda rozkaz". Amerykański senator grozi irańskiemu przywódcy

"Jesteśmy uzbrojeni i gotowi". Trump grozi odsieczą, Iran odpowiada

"Jesteśmy uzbrojeni i gotowi". Trump grozi odsieczą, Iran odpowiada

Trump ostrzega

W piątek 2 stycznia prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że "jeżeli władze w Teheranie będą strzelać i brutalnie zabijać manifestantów, USA przyjdą im z odsieczą". Według chińskiej firmy zajmującej się nadzorem morskim Mingkun Technology dziesiątki amerykańskich tankowców i ciężkich samolotów transportowych odleciały z USA i amerykańskiej bazy lotniczej w Wielkiej Brytanii do baz wojskowych w Zatoce Perskiej rozmieszczonych w pobliżu Iranu. 

Amerykanie przerzucają siły do baz w pobliżu Iranu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Amerykanie przerzucają siły do baz w pobliżu Iranu

- Rozmawiamy z protestującymi, urzędnicy muszą z nimi rozmawiać - powiedział w sobotę 3 stycznia najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, ajatollah Ali Chamenei podczas wystąpienia w Teheranie, transmitowanego przez irańską telewizję państwową. - Ale rozmowy ze sprawcami zamieszek nie przynoszą żadnych rezultatów. Oni muszą zostać postawieni do pionu - dodał.

Chamenei ponownie przekonywał również, nie przedstawiając dowodów na swoje słowa, że to zagraniczne mocarstwa, takie jak Izrael i Stany Zjednoczone, inspirują protesty w Iranie. Jednak prezydent Masud Pezeszkian na początku ubiegłego tygodnia przyznał, że przyczyną kryzysu są zaniedbania władz i zapowiedział dialog z liderami protestów.

photo-collage

"Obama nie zamierzał tego robić", miał własną strategię. "Netanjahu był wściekły"

Autorka/Autor: sz/adso

Źródło: PAP, BBC, CNN

Iran Ajatollah Ali Chamenei Donald Trump Polityka zagraniczna USA
