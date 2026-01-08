Budynki rządowe i meczety w płomieniach. Niespokojna noc w Iranie

Gwałtowne protesty ogarnęły już ponad 100 miast we wszystkich 31 prowincjach Iranu - podkreśla BBC i dodaje, że czwartkowe demonstracje "wydają się być najpoważniejsze" od momentu wybuchu zamieszek.
Według organizacji pozarządowych tego dnia policjanci po raz kolejny otworzyli ogień w stronę protestujących. Policja użyła gazu łzawiącego m.in. w miastach Kerman na południowym wschodzie Iranu oraz Tonekabon nad Morzem Kaspijskim - dodano. Ogromne tłumy protestujących zgromadziły się w czwartek także w stolicy kraju, Teheranie - dodaje BBC.
Według grupy monitorującej internet NetBlocks w całym kraju od czwartkowego wieczoru nie ma połączenia z internetem. - Celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się informacji o tym, co dzieje się na miejscu, a także ograniczenie międzynarodowej kontroli - powiedział CNN Alp Toker, dyrektor NetBlocks.
Na ulicach Iranu płonęły budynki
Internet zalały nagrania z demonstracji. Widać na nich protestujących, którzy blokują drogi i podpalają ulice oraz wznoszą okrzyki sprzeciwu wobec irańskiego rządu - zauważa CNN.
W nocy z czwartku na piątek demonstrujący podpalili też budynki rządowe, w tym budynek gubernatora w mieście Aszchane w prowincji Chorasan Północny - podał Reuters, a według portalu Nexta w Isfahanie protestujący podpalili budynek państwowej firmy nadawczej. W wielu miastach płonęły też pojazdy należące do irańskiej policji.
Na jednym z nagrań widać, jak płoną meczety w dzielnicach Gholhak i Sa'adat Abad w Teheranie - donosi BBC.
Według opublikowanych obliczeń organizacji Iran Human Rights z siedzibą w Norwegii, od początku protestów zginęło co najmniej 45 manifestantów. Z kolei, jak donosi irańska agencja prasowa Fars, w zamieszkach rannych zostało 950 policjantów i 60 funkcjonariuszy sił paramilitarnych. Agencja przekazała również, że pod Teheranem, stolicą Iranu, został ugodzony nożem i po kilku godzinach zmarł policjant "uczestniczący w wysiłkach mających na celu opanowanie zamieszek".
Protesty w Iranie
Irańskie protesty rozpoczęły się od strajku 28 grudnia ubiegłego roku związanego z gwałtownym spadkiem wartości krajowej waluty i trudną sytuacją ekonomiczną, ale szybko nabrały charakteru politycznego. Pojawiły się hasła wymierzone w rząd i władzę ajatollahów.
Syn byłego szacha, mieszkający na uchodźstwie opozycjonista Reza Pahlavi, wezwał w czwartek do udziału w manifestacjach. "Reżim jest panicznie przerażony i po raz kolejny usiłuje wyłączyć internet, aby utrudnić mobilizację" - napisał na jednej z platform społecznościowych.
Siedem opozycyjnych partii kurdyjskich w Iraku zaapelowało z kolei o strajk generalny Kurdów w Iranie w czwartek na znak poparcia demonstracji. Według ruchu obrony praw człowieka Hengaw, również z siedzibą w Norwegii, wezwanie to spotkało się z odzewem w około 30 miastach i miejscowościach, gdzie licznie mieszkają Kurdowie.
Trump ostrzega
W piątek 2 stycznia prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że "jeżeli władze w Teheranie będą strzelać i brutalnie zabijać manifestantów, USA przyjdą im z odsieczą". Według chińskiej firmy zajmującej się nadzorem morskim Mingkun Technology dziesiątki amerykańskich tankowców i ciężkich samolotów transportowych odleciały z USA i amerykańskiej bazy lotniczej w Wielkiej Brytanii do baz wojskowych w Zatoce Perskiej rozmieszczonych w pobliżu Iranu.
- Rozmawiamy z protestującymi, urzędnicy muszą z nimi rozmawiać - powiedział w sobotę 3 stycznia najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, ajatollah Ali Chamenei podczas wystąpienia w Teheranie, transmitowanego przez irańską telewizję państwową. - Ale rozmowy ze sprawcami zamieszek nie przynoszą żadnych rezultatów. Oni muszą zostać postawieni do pionu - dodał.
Chamenei ponownie przekonywał również, nie przedstawiając dowodów na swoje słowa, że to zagraniczne mocarstwa, takie jak Izrael i Stany Zjednoczone, inspirują protesty w Iranie. Jednak prezydent Masud Pezeszkian na początku ubiegłego tygodnia przyznał, że przyczyną kryzysu są zaniedbania władz i zapowiedział dialog z liderami protestów.
Autorka/Autor: sz/adso
Źródło: PAP, BBC, CNN