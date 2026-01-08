Budynki rządowe i meczety w płomieniach. Niespokojna noc w Iranie

Protest w Iranie Źródło: CNN

Gwałtowne protesty ogarnęły już ponad 100 miast we wszystkich 31 prowincjach Iranu - podkreśla BBC i dodaje, że czwartkowe demonstracje "wydają się być najpoważniejsze" od momentu wybuchu zamieszek.

Według organizacji pozarządowych tego dnia policjanci po raz kolejny otworzyli ogień w stronę protestujących. Policja użyła gazu łzawiącego m.in. w miastach Kerman na południowym wschodzie Iranu oraz Tonekabon nad Morzem Kaspijskim - dodano. Ogromne tłumy protestujących zgromadziły się w czwartek także w stolicy kraju, Teheranie - dodaje BBC.

Według grupy monitorującej internet NetBlocks w całym kraju od czwartkowego wieczoru nie ma połączenia z internetem. - Celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się informacji o tym, co dzieje się na miejscu, a także ograniczenie międzynarodowej kontroli - powiedział CNN Alp Toker, dyrektor NetBlocks.

Na ulicach Iranu płonęły budynki

Internet zalały nagrania z demonstracji. Widać na nich protestujących, którzy blokują drogi i podpalają ulice oraz wznoszą okrzyki sprzeciwu wobec irańskiego rządu - zauważa CNN.

W nocy z czwartku na piątek demonstrujący podpalili też budynki rządowe, w tym budynek gubernatora w mieście Aszchane w prowincji Chorasan Północny - podał Reuters, a według portalu Nexta w Isfahanie protestujący podpalili budynek państwowej firmy nadawczej. W wielu miastach płonęły też pojazdy należące do irańskiej policji.

❗️ Trump said the US would strike Iran “very hard” and “make it pay a hellish price” if the authorities kill any protesters



Protests in Iran have reached unprecedented scale, with clashes with the ayatollahs’ security forces becoming routine.



Today, protests took place in more… pic.twitter.com/olalwA1JCY — NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2026 Rozwiń Nexta o protestach w Iranie Źródło: X

Na jednym z nagrań widać, jak płoną meczety w dzielnicach Gholhak i Sa'adat Abad w Teheranie - donosi BBC.

Według opublikowanych obliczeń organizacji Iran Human Rights z siedzibą w Norwegii, od początku protestów zginęło co najmniej 45 manifestantów. Z kolei, jak donosi irańska agencja prasowa Fars, w zamieszkach rannych zostało 950 policjantów i 60 funkcjonariuszy sił paramilitarnych. Agencja przekazała również, że pod Teheranem, stolicą Iranu, został ugodzony nożem i po kilku godzinach zmarł policjant "uczestniczący w wysiłkach mających na celu opanowanie zamieszek".

Protesty w Iranie

Irańskie protesty rozpoczęły się od strajku 28 grudnia ubiegłego roku związanego z gwałtownym spadkiem wartości krajowej waluty i trudną sytuacją ekonomiczną, ale szybko nabrały charakteru politycznego. Pojawiły się hasła wymierzone w rząd i władzę ajatollahów.

Syn byłego szacha, mieszkający na uchodźstwie opozycjonista Reza Pahlavi, wezwał w czwartek do udziału w manifestacjach. "Reżim jest panicznie przerażony i po raz kolejny usiłuje wyłączyć internet, aby utrudnić mobilizację" - napisał na jednej z platform społecznościowych.

Siedem opozycyjnych partii kurdyjskich w Iraku zaapelowało z kolei o strajk generalny Kurdów w Iranie w czwartek na znak poparcia demonstracji. Według ruchu obrony praw człowieka Hengaw, również z siedzibą w Norwegii, wezwanie to spotkało się z odzewem w około 30 miastach i miejscowościach, gdzie licznie mieszkają Kurdowie.

Trump ostrzega

W piątek 2 stycznia prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że "jeżeli władze w Teheranie będą strzelać i brutalnie zabijać manifestantów, USA przyjdą im z odsieczą". Według chińskiej firmy zajmującej się nadzorem morskim Mingkun Technology dziesiątki amerykańskich tankowców i ciężkich samolotów transportowych odleciały z USA i amerykańskiej bazy lotniczej w Wielkiej Brytanii do baz wojskowych w Zatoce Perskiej rozmieszczonych w pobliżu Iranu.

- Rozmawiamy z protestującymi, urzędnicy muszą z nimi rozmawiać - powiedział w sobotę 3 stycznia najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, ajatollah Ali Chamenei podczas wystąpienia w Teheranie, transmitowanego przez irańską telewizję państwową. - Ale rozmowy ze sprawcami zamieszek nie przynoszą żadnych rezultatów. Oni muszą zostać postawieni do pionu - dodał.

Chamenei ponownie przekonywał również, nie przedstawiając dowodów na swoje słowa, że to zagraniczne mocarstwa, takie jak Izrael i Stany Zjednoczone, inspirują protesty w Iranie. Jednak prezydent Masud Pezeszkian na początku ubiegłego tygodnia przyznał, że przyczyną kryzysu są zaniedbania władz i zapowiedział dialog z liderami protestów.

