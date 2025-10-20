Logo strona główna
Świat

Protesty "No Kings" jednymi z największych w historii USA

Sobotnie protesty w USA "No Kings" przyciągnęły około 7 milionów Amerykanów
Ponad 7 milionów Amerykanów wzięło udział w protestach "No Kings", jak podali organizatorzy
Źródło: Reuters
Organizatorzy protestów "No Kings" przeciwko administracji Donalda Trumpa podali, że wzięło w nich udział ponad 7 milionów osób. Dziennik "The Washington Post" stwierdził, że to były jedne z największych demonstracji w historii USA.

Pod wspólnym hasłem "No Kings" (żadnych królów - red.) odbyło się w sobotę około 2700 wydarzeń we wszystkich stanach oraz w Waszyngtonie, czyli w Dystrykcie Kolumbii. Według "The Washington Post" masowy charakter akcji jest wyrazem silnej polaryzacji politycznej pod rządami Trumpa.

Protest w Chicago przeciwko polityce Trumpa
Protest w Chicago przeciwko polityce Trumpa
Źródło: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Kto uczestniczył w protestach "No Kings"?

Jak napisał serwis Axios, powołując się na wstępne dane ekspertów z American University, typowa osoba protestująca w Dystrykcie Kolumbii to biała wykształcona kobieta w wieku około 40 lat. Niemal 90 procent badanych identyfikuje się z lewicą.

Główne wskazywane przyczyny udziału w proteście to sprzeciw wobec Trumpa (80 procent) i sprawy związane z polityką imigracyjną (74 procent).

Większość uczestników badania przyznała, że czuje złość, niepokój i smutek w związku z polityką i wszystkim, co się z nią wiąże. Według Harvard Kennedy School protesty w 2025 roku objęły większy obszar Stanów Zjednoczonych niż kiedykolwiek wcześniej w historii kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Robert De Niro nawołuje do sprzeciwu wobec Trumpa
Aktor wzywa do "większego oporu". "To jedyne, co politycy rozumieją"
Kultura i styl
Protest pod hasłem "No Kings" w Los Angeles
Miliony przeciwników Trumpa na ulicach
Gwardia Narodowa w pobliżu Chicago
Gwardia Narodowa z Teksasu na obrzeżach Chicago. W środę może wejść do miasta

Donald Trump zrzuca fekalia na protestujących

Masowe protesty "No Kings" po raz pierwszy odbyły się w połowie czerwca. Wtedy na ulice wyszło około 5 milionów ludzi. Wzrost liczby protestujących można odczytać jako ostrzeżenie dla Trumpa, że słabnie poparcie dla jego programu - ocenił w poniedziałek "The Washington Post"

W reakcji na protesty w sobotę wieczorem prezydent opublikował na swojej platformie Truth Social wygenerowane przez sztuczną inteligencję nagranie, na którym on sam, w koronie na głowie, obrzuca protestujących fekaliami i kieruje samolotem z napisem "król Trump".

Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson, komentując to nagranie, powiedział, że prezydent "stosuje satyrę, by coś pokazać". - Nie wzywa do zabijania jego politycznych przeciwników - podkreślił.

Autorka/Autor: fil/tr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: JIM RUYMEN/PAP

USADonald TrumpMedia społecznościoweSztuczna inteligencja
