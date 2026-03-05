Szarpanina na Kapitolu. Protest przerodził się w bójkę z policją

Jednoosobowy protest i szarpanina na Kapitolu Źródło: CNN

Jak przekazała amerykańska stacja CNN, pochodzący z Karoliny Północnej weteran piechoty morskiej USA został siłą usunięty z posiedzenia podkomisji Senatu ds. sił zbrojnych, po tym, jak zakłócał je, wykrzykując antywojenne hasła. W budynkach Kongresu Stanów Zjednoczonych protesty są zakazane.

Mężczyzna stawiał silny opór przy zatrzymaniu. Na nagraniu udostępnionym przez stację widzimy, jak szarpie się z policjantami wykrzykując: "ta wojna jest złem i nikt nie chce walczyć za Izrael".

Interweniowało kilku funkcjonariuszy, z pomocą ruszył także jeden z senatorów. Ostatecznie w szarpaninie obrażenia odniosły cztery osoby - trzech policjantów i sam protestujący.

Mężczyzna usłyszał zarzuty karne, między innymi za napaść na policjantów oraz za stawianie oporu przy aresztowaniu.

Atak na Iran. Senat odrzuca rezolucję demokratów

Tematem posiedzenia senackiej podkomisji był stan gotowości amerykańskiej armii w kontekście eskalacji konfliktu z Iranem. W środę wieczorem Senat USA odrzucił w głosowaniu rezolucję Partii Demokratycznej, nakazującą prezydentowi Trumpowi zakończenie działań zbrojnych w Iranie.

W sobotę 28 lutego USA i Izrael rozpoczęły naloty na cele w Iranie, zabijając m.in. najwyższego przywódcę Alego Chameneiego. W odwecie irańska armia rozpoczęła ostrzał obiektów w Izraelu i innych państwach Bliskiego Wschodu.

