Powstaje światowa opozycja dla Trumpa? "To są ruchy tektoniczne"

Podobizna Donalda Trumpa na budynku Departamentu Sprawiedliwości USA
Prof. Góralczyk: to jest próba izolowania Stanów Zjednoczonych z ich polityką izolacjonistyczną
Zaczynają się robić ruchy tektoniczne w odpowiedzi na zapędy Donalda Trumpa - zwracał uwagę w "Faktach po Faktach" politolog, prof. Bogdan Góralczyk. Przywołał działania kanadyjskiego premiera i podkreślił, że jest to "próba izolacji Stanów Zjednoczonych".

Gościem niedzielnych "Faktów po Faktach" w TVN24 był politolog i były dyplomata prof. Bogdan Góralczyk. Tematem rozmowy była reakcja innych państw na izolacjonistyczną politykę Stanów Zjednoczonych podczas drugiej prezydentury Donalda Trumpa.

"Najciekawszy globalny projekt"

Góralczyk zwrócił uwagę na niedawną inicjatywę kanadyjskiego premiera Marka Carneya, nazywając to "najciekawszym projektem globalnym na agendzie". - Carney chce połączyć Unię Europejską jako projekt integracyjny z kontrolowanym przez Japonię Partnerstwem Transpacyficznym. To był projekt jeszcze Baracka Obamy. Jak Trump przyszedł na pierwszą kadencję, wycofał z tego Amerykanów, ale jedno państwo, Japonia, już ten projekt ratyfikowało i go ciągnie do dzisiaj - wyjaśnił.

Dodał też, że są "dwa ugrupowania integracyjne większe niż Unia Europejska". - Jedno pod kuratelą Japonii, to się nazywa dzisiaj Partnerstwo Transpacyficzne, a drugie to jest Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze - 15 państw pod kuratelą Chin. W obydwu nie ma Amerykanów. To są rzeczy tektoniczne - podkreślił.

- To jest próba i to inicjowana przez Kanadę, żeby izolować Stany Zjednoczone z ich polityką izolacjonistyczną - wyjaśnił Góralczyk. 

"Nie mamy jeszcze narysowanego nowego świata"

Dyplomata nie zgodził się też z wątpliwościami dotyczącymi prawdopodobieństwa powstania takiego partnerstwa. - Jeżeli się dogadają Europa, Kanada i Japonia, to będzie realne - stwierdził.

Autorka/Autor: Adrian Wróbel /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Donald TrumpChinyJaponia
