Powstaje światowa opozycja dla Trumpa? "To są ruchy tektoniczne"

Prof. Góralczyk: to jest próba izolowania Stanów Zjednoczonych z ich polityką izolacjonistyczną

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Gościem niedzielnych "Faktów po Faktach" w TVN24 był politolog i były dyplomata prof. Bogdan Góralczyk. Tematem rozmowy była reakcja innych państw na izolacjonistyczną politykę Stanów Zjednoczonych podczas drugiej prezydentury Donalda Trumpa.

"Najciekawszy globalny projekt"

Góralczyk zwrócił uwagę na niedawną inicjatywę kanadyjskiego premiera Marka Carneya, nazywając to "najciekawszym projektem globalnym na agendzie". - Carney chce połączyć Unię Europejską jako projekt integracyjny z kontrolowanym przez Japonię Partnerstwem Transpacyficznym. To był projekt jeszcze Baracka Obamy. Jak Trump przyszedł na pierwszą kadencję, wycofał z tego Amerykanów, ale jedno państwo, Japonia, już ten projekt ratyfikowało i go ciągnie do dzisiaj - wyjaśnił.

Dodał też, że są "dwa ugrupowania integracyjne większe niż Unia Europejska". - Jedno pod kuratelą Japonii, to się nazywa dzisiaj Partnerstwo Transpacyficzne, a drugie to jest Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze - 15 państw pod kuratelą Chin. W obydwu nie ma Amerykanów. To są rzeczy tektoniczne - podkreślił.

- To jest próba i to inicjowana przez Kanadę, żeby izolować Stany Zjednoczone z ich polityką izolacjonistyczną - wyjaśnił Góralczyk.

"Nie mamy jeszcze narysowanego nowego świata"

Dyplomata nie zgodził się też z wątpliwościami dotyczącymi prawdopodobieństwa powstania takiego partnerstwa. - Jeżeli się dogadają Europa, Kanada i Japonia, to będzie realne - stwierdził.

Góralczyk przytoczył też politykę Sanae Takaichi, premierki Japonii, która wygrała w lutym przyśpieszone wybory w kraju. - Ona wyraźnie chce zmienić konstytucję, w tym słynny zapis artykułu 9, który dotychczas pozwalał Japonii kierować tylko 1 procent PKB na zbrojenia. W tym sensie wszystko się w tej chwili dzieje, wszystko jest jak na ruchomych piaskach, ale uczulam, że zaczynają się robić ruchy tektoniczne w odpowiedzi na izolacjonistyczne i protekcjonistyczne zapędy Donalda Trumpa - podkreślił.

- Ten świat już jest inny, niż był i do tego, który był, już nie wrócimy. Natomiast nie mamy jeszcze narysowanego tego nowego świata - wskazał ekspert.

OGLĄDAJ: Nawrocki zawetuje SAFE? "To zaważy nad całą jego prezydenturą"