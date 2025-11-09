Logo strona główna
Państwo Islamskie

Deklaruje, że chce zmienić swój kraj. Spotka się z Trumpem

Prezydent Syrii Ahmed al-Szara
Prezydent Syrii Ahmed al-Szara przeszedł polityczną metamorfozę
Źródło: Reuters
Tymczasowy prezydent Syrii Ahmed al-Szara przybył z oficjalną wizytą do USA - poinformowały syryjskie media państwowe. W planach jest spotkanie w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. To pierwsza od ponad ćwierć wieku wizyta syryjskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych. Wywodzący się z ugrupowań islamistycznych Szara rządzi od niecałego roku i dąży do zbliżenia z Zachodem.

Ahmed al-Szara przybył do stolicy USA w sobotę późnym wieczorem, w czasie gdy syryjskie ministerstwo spraw wewnętrznych ogłosiło rozpoczęcie "zakrojonej na szeroką skalę operacji bezpieczeństwa" wymierzonej w komórki tak zwanego Państwa Islamskiego na terenie kraju. Jak przekazała Al Dżazira, Waszyngton liczy, że uda się włączyć Damaszek do globalnej koalicji przeciwko dżihadystom.

Donald Trump spotkał się już z Ahmedem al-Szarą w maju, gdy obaj przywódcy gościli w Arabii Saudyjskiej. Było to pierwsze spotkanie prezydentów USA i Syrii od ponad 25 lat. Amerykański przywódca zapowiedział wówczas znormalizowanie relacji z Syrią.

Nowy syryjski prezydent i jego rząd odżegnują się od dżihadyzmu i deklarują, że chcą odbudować i scalić Syrię, zniszczoną ciągnącą się od 2011 roku wojną domową, a także utrzymywać dobre kontakty z Zachodem i pokojowe relacje z sąsiadami, w tym z Izraelem.

Prezydent Syrii Ahmed al-Szara
Prezydent Syrii Ahmed al-Szara
Źródło: ANDRE COELHO/EPA/PAP

Dżihadystyczna przeszłość

Szara na przestrzeni lat przeszedł sporą polityczną metamorfozę.

W przeszłości kierował islamistyczną bojówką Hajat Tahrir asz-Szam, która wraz ze sprzymierzonymi ugrupowaniami obaliła w grudniu 2024 roku reżim Baszara al-Asada. Obecny prezydent Syrii był w przeszłości między innymi dowódcą jednego z odłamów Al-Kaidy i spędził pięć lat w amerykańskich więzieniach w Iraku.

W ostatnich dniach ONZ, USA i Wielka Brytania zniosły sankcje na Szarę, nałożone w przeszłości za powiązania z islamistycznymi ugrupowaniami terrorystycznymi.

Prezydent Syrii Ahmad al-Szara podczas wizyty w Moskwie
Prezydent Syrii Ahmad al-Szara podczas wizyty w Moskwie
Źródło: SERGEY BOBYLEV/PAP/EPA

Wojna w Syrii

W czasie wojny domowej zginęło co najmniej pół miliona osób, a ponad połowa z około 22 milionów mieszkańców Syrii musiała uciekać z domu - za granicę lub do innych regionów kraju. Kraj został podzielony między siły rządowe a rozdrobnione i niekiedy walczące między sobą grupy rebeliantów. W konflikt włączyły się też z czasem inne państwa. W Syrii nadal panuje jeden z największych kryzysów humanitarnych na świecie,

Klan Asadów przez ponad pięć dekad w autorytarny sposób rządził Syrią, dławiąc opozycję i brutalnie rozprawiając się z przeciwnikami. Baszar al-Asad był w stanie utrzymać się u władzy i wciąż kontrolować dużą część trawionego wojną kraju dzięki wsparciu Rosji i Iranu.

Sytuacja w Syrii
Sytuacja w Syrii
Źródło: PAP

Zmiana kierunku

Szara odwrócił kierunek polityki zagranicznej Syrii, jego głównymi sojusznikami są Turcja, Katar i inne arabskie państwa Zatoki Perskiej.

Zamieszkiwana przez liczne mniejszości Syria jest nadal targana konfliktami wewnętrznymi. Nie udało się też unormować relacji z Izraelem, który po zmianie władzy w Damaszku zajął część przygranicznych terenów i ze sceptycyzmem odnosi się do rządu Szary. Według mediów, administracja USA dąży jednak do załagodzenia napięć między tymi państwami i chce, by do końca roku podpisały porozumienie o bezpieczeństwie.

Amerykańskie wojska od 2014 roku stacjonują w Syrii, walcząc z potężnym niegdyś w tym regionie tak zwanym Państwem Islamskim (IS). Wraz z postępem w zwalczaniu tej terrorystycznej organizacji amerykańska obecność wojskowa jest stopniowo redukowana. W sobotę syryjskie MSW poinformowało o serii operacji wymierzonych w IS, w których aresztowano 71 osób i przejęto broń oraz materiały wybuchowe.

"Nadarzyła się okazja". Terroryści zabici w dwóch atakach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nadarzyła się okazja". Terroryści zabici w dwóch atakach

Autorka/Autor: momo/akw

Źródło: PAP, Al Dżazira

Źródło zdjęcia głównego: ANDRE COELHO/EPA/PAP

Temat: Państwo Islamskie

Syria USA Donald Trump Bliski Wschód Izrael
