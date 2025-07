Macron rozmawiał z Putinem. Pierwszy raz od kilku lat

Macron: pokój musi pozwolić, aby ukraińska suwerenność rozkwitła Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: We wtorek odbyła się rozmowa telefoniczna Emmanuela Macrona i Władimira Putina. Tematami były irański program nuklearny i kwestia Ukrainy.

Francuskie media podają, że w sprawie Ukrainy przywódcy stwierdzili rozbieżności "nie do pogodzenia". Co do Iranu, "Le Monde" przekazał, że "Paryż i Moskwa są gotowe tolerować to, by reżim (irański) mógł wzbogacać uran do celów cywilnych, ale w sposób ściśle kontrolowany".

Kreml przekazał, że rozmowa odbyła się z francuskiej inicjatywy.

Podczas rozmowy w kwestii Ukrainy Macron "podkreślił, że Francja niezachwianie popiera suwerenność i integralność terytorialną" tego kraju - podał Pałac Elizejski. Francuski prezydent "wezwał do jak najszybszego ustanowienia rozejmu i rozpoczęcia negocjacji między Ukrainą i Rosją w celu gruntownego i trwałego rozwiązania konfliktu". Jak dodano w komunikacie, obaj przywódcy będą dalej kontaktować się w tej sprawie.

Poruszając temat Iranu, Macron przypomniał o zobowiązaniach dotyczących kwestii nuklearnej, jakie spoczywają na Francji i Rosji - państwach będących stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak głosi komunikat, Macron "nalegał na to, by Iran pilnie zastosował się do swych zobowiązań wynikających z układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej" i by odbyło się to we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA).

Mówił też o determinacji, by znaleźć rozwiązanie dyplomatyczne w sprawie irańskiego programu nuklearnego, irańskich pocisków rakietowych i roli tego kraju w regionie. Pałac Elizejski podał, że Macron i Putin uzgodnili, że będą "koordynować swoje starania" i zapowiedzieli dalsze rozmowy.

Tematem rozprzestrzenianie broni jądrowej

Dziennik "Le Monde", komentując w środę pierwszą od trzech lat rozmowę telefoniczną prezydenta Francji Emmanuela Macrona z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, podał, że zdaniem Paryża była ona potrzebna wobec obaw o wycofanie się Iranu z układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT).

"Francja obawia się, by Iran nie wycofał się z NPT. Od czasu ostrzałów izraelskich i amerykańskich (...) Teheran oskarża Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), że nie chroniła jego instalacji nuklearnych. Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi jest celem pogróżek. Absolutna konieczność uniknięcia kryzysu związanego z rozprzestrzenianiem broni nuklearnej była warta tego, by zadzwonić do Władimira Putina, sojusznika Iranu" - pisze "Le Monde".

Francuski dziennik podaje, że "Paryż i Moskwa są gotowe tolerować to, by reżim (irański) mógł wzbogacać uran do celów cywilnych, ale w sposób ściśle kontrolowany" i rozmowa telefoniczna "pomogła w wyjaśnieniu stanowisk".

Dziennik cytuje także opinię dyplomaty francuskiego, którego zdaniem Europa "żyje w bańce dyplomatycznej" i jako jedyna sądzi, "że nie można rozmawiać z tymi, z którymi się nie zgadzamy".

"Le Monde" przyznaje, że w kwestii wojny Rosji z Ukrainą, która również była tematem rozmowy telefonicznej, Macron i Putin mogli jedynie stwierdzić rozbieżności "nie do pogodzenia". Dziennik przypomina, że francuski prezydent w miesiącach po napaści rosyjskiej na Ukrainę rozmawiał z Putinem "wierząc w swą siłę perswazji" i był za to krytykowany. Przed wtorkową rozmową Macron uprzedził o niej prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a potem mu ją zrelacjonował - wyjaśnia dziennik.

Macron poinformował również o rozmowie kanclerza RFN Friedricha Merza. Szef niemieckiego rządu "odmawia wszelkiego dialogu" z Putinem - pisze "Le Monde", dodając, że "w Berlinie uważa się, że słowo gospodarza Kremla nie ma żadnej wartości".

Komunikat Kremla

Kreml ze swej strony oznajmił, że w ocenie Putina "konflikt ukraiński jest bezpośrednim następstwem polityki państw zachodnich", które, według niego, "ignorowały przez wiele lat rosyjskie interesy bezpieczeństwa". W rosyjskim komunikacie powtórzono tezę o rzekomym "naruszeniu praw ludności rosyjskojęzycznej na Ukrainie". Kreml oświadczył też, że państwa zachodnie prowadzą politykę "przedłużania działań bojowych" poprzez dostarczanie broni "reżimowi w Kijowie".

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że pierwsza od trzech lat rozmowa telefoniczna prezydenta Francji Emmanuela Macrona z przywódcą Rosji Władimirem Putinem odbyła się we wtorek na prośbę strony francuskiej. Ocenił także, że rozmowa była "merytoryczna".

Macron i Putin rozmawiali telefonicznie po raz ostatni we wrześniu 2022 roku, a więc podczas pierwszych miesięcy agresji rosyjskiej na Ukrainę.

