Prezydent Czech pojawił się w przebraniu. "Wiecie, kim jest?"
Petr Pavel Spotkał się przy torze F1 z premierem Węgier Peterem Magyarem, który po zawodach wręczał zwycięzcy trofeum.
"Wiecie, kim jest ten fotograf, którego spotkałem dzisiaj na starcie na Hungaroringu? To Petr Pavel, prezydent Czech, który odwiedził nas dzisiaj jako osoba prywatna i fotograf-amator. Super, prawda?" - napisał Peter Magyar. Szef węgierskiego rządu w niedzielę wieczorem opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z czeskim przywódcą.
Hungaroring to położony pod Budapesztem tor wyścigowy, gdzie w niedzielę zakończyła się 11. runda tegorocznych mistrzostw świata Formuły 1. Wyścig wygrał kierowca McLarena, Lando Norris.
Petr Pavel i jego hobby
Media przypomniały, że nie był to pierwszy raz, kiedy czeski prezydent pojawił się na wydarzeniu sportowym z aparatem w dłoni. W czerwcu uczestniczył w wyścigu 24h Le Mans jako fotograf. Wcześniej fotografował wyścigi MotoGP i Superbike w Brnie, Rajd Dakar, a także zawody serii NASCAR. Kilka jego zdjęć z Rajdu Dakar było prezentowanych w Narodowym Muzeum Techniki w Pradze.
Pavel w ubiegłym roku przekazał na aukcję album ze swoimi zdjęciami. Zebrał blisko 30 tysięcy euro na rzecz organizacji charytatywnej wspierającej dzieci, samotnych rodziców i osoby starsze - podkreślił węgierski portal Telex.
W weekend na Węgrzech zorganizowano wyścigi Formuły 1 o Grand Prix Węgier, 11. rundę mistrzostw świata. Węgry były ostatnim wyścigiem przed przerwą wakacyjną w połowie sezonu. Następnym wyścigiem będzie 23 sierpnia Grand Prix Holandii.