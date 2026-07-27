Świat Prezydent Czech pojawił się w przebraniu. "Wiecie, kim jest?" Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Petr Pavel: w wojsku jest łatwiej niż w polityce Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: EPA/Boglarka Bodnar

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Petr Pavel Spotkał się przy torze F1 z premierem Węgier Peterem Magyarem, który po zawodach wręczał zwycięzcy trofeum.

Premier Węgier Peter Magyar, prezydent Czech Petr Pavel i prezes FIA Mohammed Ben Sulayem Źródło zdjęcia: EPA/Boglarka Bodnar

"Wiecie, kim jest ten fotograf, którego spotkałem dzisiaj na starcie na Hungaroringu? To Petr Pavel, prezydent Czech, który odwiedził nas dzisiaj jako osoba prywatna i fotograf-amator. Super, prawda?" - napisał Peter Magyar. Szef węgierskiego rządu w niedzielę wieczorem opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z czeskim przywódcą.

Hungaroring to położony pod Budapesztem tor wyścigowy, gdzie w niedzielę zakończyła się 11. runda tegorocznych mistrzostw świata Formuły 1. Wyścig wygrał kierowca McLarena, Lando Norris.

Prezydent Czech Petr Pavel na wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Węgier Źródło zdjęcia: EPA/Boglarka Bodnar

Petr Pavel i jego hobby

Media przypomniały, że nie był to pierwszy raz, kiedy czeski prezydent pojawił się na wydarzeniu sportowym z aparatem w dłoni. W czerwcu uczestniczył w wyścigu 24h Le Mans jako fotograf. Wcześniej fotografował wyścigi MotoGP i Superbike w Brnie, Rajd Dakar, a także zawody serii NASCAR. Kilka jego zdjęć z Rajdu Dakar było prezentowanych w Narodowym Muzeum Techniki w Pradze.

Pavel w ubiegłym roku przekazał na aukcję album ze swoimi zdjęciami. Zebrał blisko 30 tysięcy euro na rzecz organizacji charytatywnej wspierającej dzieci, samotnych rodziców i osoby starsze - podkreślił węgierski portal Telex.

W weekend na Węgrzech zorganizowano wyścigi Formuły 1 o Grand Prix Węgier, 11. rundę mistrzostw świata. Węgry były ostatnim wyścigiem przed przerwą wakacyjną w połowie sezonu. Następnym wyścigiem będzie 23 sierpnia Grand Prix Holandii.