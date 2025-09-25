"Niebezpieczne i nieodpowiedzialne". Władze interweniują w sprawie flotylli dla Strefy Gazy

Statek międzynarodowej flotylli zmierzającej do Gazy ostrzelany przez drona w tunezyjskim porcie (nagranie z 8 września) Źródło: Reuters

- To wszystko jest niebezpieczne i nieodpowiedzialne - powiedziała dziennikarzom o flotylli szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni, przebywająca w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

- Nie ma potrzeby, by narażać swoje bezpieczeństwo, nie ma potrzeby, by przedostawać się na teren wojny, by dostarczyć pomoc dla Strefy Gazy, którą włoski rząd mógłby dostarczyć w kilka godzin - oznajmiła.

Giorgia Meloni Źródło: AARON SCHWARTZ/EPA/PAP

Jak dodała Meloni, rząd jest w trakcie wyjaśniania, co wydarzyło się w nocy z wtorku na środę. Następnie zaapelowała o odpowiedzialność, przede wszystkim - jak zaznaczyła - do włoskich parlamentarzystów obecnych na pokładzie łodzi flotylli.

- Oni są opłacani, by pracowali w instytucjach. Jeśli chodzi o pomoc, to można było dostarczyć ją w bezpieczny sposób - podkreśliła.

Szef MSZ ma mediować z Izraelem w sprawie flotylli dla Strefy Gazy

Według włoskiej agencji prasowej, powołującej się na źródła w MSZ w Rzymie, wicepremier Antonio Tajani pracuje nad mediacjami z rządem Izraela, by umożliwił on dostarczenie pomocy dla ludności Strefy Gazy, transportowanej przez międzynarodową flotyllę.

Jak dodała Ansa, szef dyplomacji jest już w kontakcie z rządem Izraelem i ustalił, jaki może być wiarygodny mechanizm mediacji, zaś władze Włoch analizują wszystkie opcje, by uniknąć nowych akcji przeciwko jednostkom flotylli.

Statki Flotylli Global Sumud wypłynęły z Barcelony Źródło: EPA/TONI ALBIR

Wcześniej na wieść o nocnym ataku dronowym Tajani zaapelował do izraelskiego rządu o zagwarantowanie ochrony uczestnikom rejsu. Są wśród nich włoscy dziennikarze, deputowani i posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Minister obrony Włoch Guido Crosetto poinformował, że fregata włoskiej marynarki wojennej wyruszyła w stronę flotylli, aby udzielić aktywistom ewentualnej pomocy. Szef resortu zawiadomił o tych planach stronę izraelską.

Izraelski atak na statki z pomocą humanitarną

Globalna Flotylla Sumud składa się z kilkudziesięciu łodzi, które wypłynęły w zeszłym tygodniu z Tunezji. Grupa deklaruje, że jej celem jest "złamanie nielegalnej blokady Strefy Gazy i dostarczenie Palestyńczykom niezbędnej żywności i leków".

W nocy z wtorku na środę grupa poinformowała, że jednostki flotylli zostały zaatakowane dronami na wodach międzynarodowych u wybrzeży Grecji. Według relacji aktywistów bezzałogowce zrzucały substancje drażniące i granaty hukowe.

Flotylla określiła to jako akcję psychologiczną mającą zastraszyć uczestników konwoju. Polscy współorganizatorzy inicjatywy poinformowali, że na pokładzie statków flotylli znajdują się Polacy: poseł Franciszek Sterczewski, Omar Faris, Nina Ptak i Ewa Jasiewicz oraz że nikt z nich nie odniósł obrażeń.

