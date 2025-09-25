Logo strona główna
Świat

"Niebezpieczne i nieodpowiedzialne". Władze interweniują w sprawie flotylli dla Strefy Gazy

Statki Flotylli Global Sumud wypłynęły z Barcelony
Statek międzynarodowej flotylli zmierzającej do Gazy ostrzelany przez drona w tunezyjskim porcie (nagranie z 8 września)
Źródło: Reuters
Szef włoskiej dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani przygotowuje mediacje z Izraelem, by humanitarna flotylla mogła dostarczyć pomoc dla ludności Strefy Gazy. Atak dronów na międzynarodową flotyllę potępiła premierka Włoch Giorgia Meloni. Skrytykowała przy tym tę inicjatywę.

- To wszystko jest niebezpieczne i nieodpowiedzialne - powiedziała dziennikarzom o flotylli szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni, przebywająca w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

- Nie ma potrzeby, by narażać swoje bezpieczeństwo, nie ma potrzeby, by przedostawać się na teren wojny, by dostarczyć pomoc dla Strefy Gazy, którą włoski rząd mógłby dostarczyć w kilka godzin - oznajmiła.

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni
Źródło: AARON SCHWARTZ/EPA/PAP

Jak dodała Meloni, rząd jest w trakcie wyjaśniania, co wydarzyło się w nocy z wtorku na środę. Następnie zaapelowała o odpowiedzialność, przede wszystkim - jak zaznaczyła - do włoskich parlamentarzystów obecnych na pokładzie łodzi flotylli.

- Oni są opłacani, by pracowali w instytucjach. Jeśli chodzi o pomoc, to można było dostarczyć ją w bezpieczny sposób - podkreśliła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
spadlo
Flotylla do Gazy: zostaliśmy ostrzelani
Jednostki Globalnej Flotylli Sumud zmierzają do Strefy Gazy z Barcelony, 31 sierpnia 2025
MSZ po ataku na flotyllę: polscy obywatele są bezpieczni
Włoska fregata rakietowa Virginio Fasan
Włochy wysyłają fregatę rakietową po ataku na flotyllę płynącą do Gazy

Szef MSZ ma mediować z Izraelem w sprawie flotylli dla Strefy Gazy

Według włoskiej agencji prasowej, powołującej się na źródła w MSZ w Rzymie, wicepremier Antonio Tajani pracuje nad mediacjami z rządem Izraela, by umożliwił on dostarczenie pomocy dla ludności Strefy Gazy, transportowanej przez międzynarodową flotyllę.

Jak dodała Ansa, szef dyplomacji jest już w kontakcie z rządem Izraelem i ustalił, jaki może być wiarygodny mechanizm mediacji, zaś władze Włoch analizują wszystkie opcje, by uniknąć nowych akcji przeciwko jednostkom flotylli.

Statki Flotylli Global Sumud wypłynęły z Barcelony
Statki Flotylli Global Sumud wypłynęły z Barcelony
Źródło: EPA/TONI ALBIR

Wcześniej na wieść o nocnym ataku dronowym Tajani zaapelował do izraelskiego rządu o zagwarantowanie ochrony uczestnikom rejsu. Są wśród nich włoscy dziennikarze, deputowani i posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Minister obrony Włoch Guido Crosetto poinformował, że fregata włoskiej marynarki wojennej wyruszyła w stronę flotylli, aby udzielić aktywistom ewentualnej pomocy. Szef resortu zawiadomił o tych planach stronę izraelską.

Izraelski atak na statki z pomocą humanitarną

Globalna Flotylla Sumud składa się z kilkudziesięciu łodzi, które wypłynęły w zeszłym tygodniu z Tunezji. Grupa deklaruje, że jej celem jest "złamanie nielegalnej blokady Strefy Gazy i dostarczenie Palestyńczykom niezbędnej żywności i leków".

W nocy z wtorku na środę grupa poinformowała, że jednostki flotylli zostały zaatakowane dronami na wodach międzynarodowych u wybrzeży Grecji. Według relacji aktywistów bezzałogowce zrzucały substancje drażniące i granaty hukowe.

Flotylla określiła to jako akcję psychologiczną mającą zastraszyć uczestników konwoju. Polscy współorganizatorzy inicjatywy poinformowali, że na pokładzie statków flotylli znajdują się Polacy: poseł Franciszek Sterczewski, Omar Faris, Nina Ptak i Ewa Jasiewicz oraz że nikt z nich nie odniósł obrażeń.

OGLĄDAJ: Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"
Protest w Londynie przeciwko zabijaniu dzieci w Strefie Gazy. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 30 procent wszystkich ofiar w Strefie Gazy od października 2023 r. stanowiły dzieci.

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/TONI ALBIR

WłochyIzraelStrefa Gazy
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica