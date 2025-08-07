Premier Izraela o planach wobec Strefy Gazy. "Zamierzamy to zrobić"

W czwartek w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Fox News Benjamin Netanjahu został zapytany, czy Izrael przejmie kontrolę nad całą Strefą Gazy. - Zamierzamy to zrobić - odpowiedział.
- Nie chcemy jej zatrzymać. Chcemy mieć strefę bezpieczeństwa. Nie chcemy nią rządzić. Nie chcemy tam być jako organ zarządzający - zapewnił. Wyjaśnił też, że Izrael chce przekazać terytorium do zarządzania siłom arabskim.
Miało dojść do spotkania w sprawie Strefy Gazy
Jak zauważa Reuters, Netanjahu przedstawił swoje stanowisko w Fox News przed ogłoszeniem rezultatów spotkania, które miało odbyć się z niewielką grupą wysokiej rangi ministrów. Jego celem było omówienie planów przejęcia przez wojsko kontroli nad większymi terenami w Stefie Gazy.
Sondaże opinii publicznej - jak informuje agencja - pokazują, że większość Izraelczyków chce, aby wojna zakończyła się porozumieniem, które umożliwiłoby uwolnienie pozostałych zakładników przetrzymywanych przez palestyńskich bojowników dowodzonych przez Hamas. Obecnie w palestyńskiej enklawie ma być przetrzymywanych siłą 50 osób, z których - według izraelskich urzędników - żyje jedynie 20.
Autorka/Autor: kgr/lulu
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OHAD ZWIGENBERG / POOL