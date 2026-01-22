Logo strona główna
Świat

Grenlandia wyznacza "czerwoną linię" w relacjach z USA

Nuuk, stolica Grenlandii
Trump o Grenlandii: żadne państwo prócz USA nie mogą zapewnić jej bezpieczeństwa
Źródło: Reuters/TVN24
Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen wyraził gotowość do "lepszej współpracy" z USA. Podkreślił jednak, że suwerenność wyspy "musi być respektowana". Jego komentarz pojawił się po wystąpieniu Donalda Trumpa w Davos, gdzie po raz kolejny przedstawił swoje żądania pozyskania wyspy.

W środę prezydent USA Donald Trump wykorzystał swoje przemówienie w Davos, aby ogłosić "natychmiastowe" rozpoczęcie negocjacji w sprawie pozyskania Grenlandii przez Stany Zjednoczone. Przekonywał też uczestników Światowego Forum Ekonomicznego, że wszystko o co prosi, to "kawałek lodu" i "prawo własności" do wyspy.

Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen nie uczestniczył w szczycie. W czwartek powiedział, że "nie zna szczegółów" umowy, która miałaby być omawiana przez światowych przywódców. - Jesteśmy gotowi negocjować lepszą współpracę z USA, ale nasza suwerenność jest czerwoną linią - oświadczył szef rządu i podkreślił, że "musi to być respektowane".

Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen
Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen
Źródło: Mads Claus Rasmussen/PAP/EPA

O przyszłości Grenlandii w Davos

Trump powiedział w Davos, że nie nałoży ceł na osiem europejskich krajów, które miały wejść w życie 1 lutego, w reakcji na postawę tych państw wobec roszczeń prezydenta USA dotyczących Grenlandii. Według "New York Timesa" czołowi przedstawiciele sił zbrojnych z krajów należących do NATO omawiali w Davos kompromis, przewidujący oddanie przez Danię USA suwerenności nad niewielkimi częściami terytorium wyspy. 

Jedno ze źródeł amerykańskiego dziennika przekazało, że USA mogłyby na nich zbudować bazy wojskowe. Do tego planu miał dążyć w trakcie rozmów szef generalny NATO Mark Rutte.

Axios donosi, że propozycja Ruttego miała pokrywać się z wysuwaną od dawna propozycją Duńczyków. Zakłada ona utrzymanie przez Danię suwerenności na wyspą i jednocześnie umożliwia Stanom Zjednoczonym zwiększenie swojej obecności wojskowej na tym terytorium. W tym celu miałoby dojść do zaktualizowania porozumienia dotyczącego Grenlandii zawartego między USA a Danią w 1951 roku. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Będzie kompromis w sprawie Grenlandii? Doniesienia mediów i komentarz NATO

Będzie kompromis w sprawie Grenlandii? Doniesienia mediów i komentarz NATO

"Możemy to zrobić dość szybko". Szef NATO o Grenlandii

"Możemy to zrobić dość szybko". Szef NATO o Grenlandii

Trump nie odpowiedział dziennikarzom na pytanie, czy według proponowanego przez siebie porozumienia w sprawie Grenlandii USA obejmą wyspę na własność. Zaznaczył jednak, że Stany Zjednoczone otrzymają wszystko, czego chcą, i że będzie to "długoterminowa" umowa. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła, że szczegóły porozumienia wciąż muszą być sfinalizowane przez wszystkie zaangażowane strony i dopiero po zakończeniu tych prac zostaną upublicznione.

OGLĄDAJ: "Koszmar gorszy niż zygzaki Trumpa wokół Ukrainy"
Grenlandia

"Koszmar gorszy niż zygzaki Trumpa wokół Ukrainy"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/ft

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP

