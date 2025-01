Meryl Streep została objęta nakazem ewakuacji w związku z niedawnymi pożarami w Kalifornii - poinformował Abe Streep w "New York Magazine". Dziennikarz i bratanek aktorki opisał, z czym musiała się mierzyć trzykrotna zdobywczyni Oscara.

W związku z niszczycielskimi pożarami w Kalifornii jeszcze w połowie stycznia 88 tysięcy osób podlegało nakazom ewakuacji, a był moment, że obejmowały one prawie 200 tysięcy osób - podał portal NBC News. Jak się okazuje, była wśród nich również Meryl Streep.

Meryl Streep musiała się ewakuować

W artykule opublikowanym na łamach "New York Magazine" we wtorek Abe Streep przekazał, że jedna z największych gwiazd Hollywood dostała nakaz ewakuacji dzień po wybuchu pożarów Palisades i Eaton. Opisał dramatyczne okoliczności, w jakich opuszczała ona swój dom.

"Moja ciotka Meryl Streep otrzymała nakaz ewakuacji 8 stycznia, ale kiedy próbowała wyjechać, odkryła, że duże drzewo przewróciło się na jej podjeździe, blokując jedyne wyjście" - napisał dziennikarz. "Zdeterminowana, by się wydostać, pożyczyła od sąsiada nożyce do cięcia drutu. By uciec, wycięła w ogrodzeniu, które dzieli z sąsiadami po drugiej stronie, dziurę wielkości samochodu i przejechała przez ich podwórko" - dodał Streep.