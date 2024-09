"Powszechne" ciąże po sterylizacji. Zaskakujące wyniki badań

Sterylizacja (ubezpłodnienie) to zabieg chirurgiczny, którego celem jest nieodwracalne lub trudno odwracalne pozbawienie zdolności rozrodczych. W przypadku kobiet ubezpłodnienie najczęściej dokonywane jest za pomocą tzw. podwiązania jajowodów. Zgodnie z założeniami ma on trwale zapobiegać zajściu w ciążę.

Wyniki opublikowanej w ubiegłym tygodniu w czasopiśmie "NEJM Evidence" pracy wskazują jednak, że nie zawsze kończy się on sukcesem. Zgodnie z treścią badania od 2,9 do nawet 5,2 procent kobiet zachodzi w nieplanowaną ciążę mimo wcześniejszego podwiązania jajowodów.

Ciąże po sterylizacji

Swoje ustalenia naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco oparli na danych zebranych w latach 2002-2015 w ramach The National Survey of Family Growth (NSFG) - cyklicznego badania realizowanego przez Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Łącznie dotyczyły one ponad 31 tysięcy obywatelek USA, spośród których zabiegowi sterylizacji w przeszłości poddały się ponad 4 tysiące.