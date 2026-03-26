Bomba w siedzibie Centralnego Dowództwa USA. Zarzuty dla rodzeństwa

Według ujawnionych w czwartek zarzutów, podejrzani to Alen i Ann Mary Zheng. Mieli oni 16 marca podłożyć ładunek wybuchowy w centrum dla gości bazy MacDill w Tampie na Florydzie, gdzie mieści się Dowództwo Centralne armii USA (CENTCOM). Zajmuje się ono między innymi obszarem Bliskiego Wschodu i nadzoruje trwającą wojnę z Iranem.
O postawieniu zarzutów rodzeństwu przez wielką ławę przysięgłych poinformował szef FBI Kash Patel.
Zarzuty po incydencie w bazie CENTCOM
Alenowi Zhengowi, który według FBI podłożył ładunek, postawiono zarzuty usiłowania zniszczenia mienia rządowego za pomocą ognia lub eksplozji, nielegalnego wytworzenia urządzenia służącego do wyrządzenia zniszczeń i nielegalnego posiadania takiego przedmiotu. FBI poinformowało, że podejrzany przebywa obecnie w Chinach.
Jego siostra, Ann Mary Zheng, została aresztowana w Tampie i usłyszała zarzuty pomocnictwa po fakcie oraz niszczenia dowodów.
- Nikt, kto bierze na cel naszych dzielnych żołnierzy i obiekty wojskowe, nie ujdzie bezkarnie – FBI będzie ścigać wszystkich odpowiedzialnych za incydent w MacDill Air Force Base aż po krańce ziemi – powiedział dyrektor FBI Kash Patel.
