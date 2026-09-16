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Świat

Poruszający wpis Baracka Obamy. "Straciliśmy ukochanego członka naszej rodziny"

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Barack Obama z Sunny
Chicago. Uroczyste otwarcie Obama Presidential Center
Źródło wideo: TVN24 / The Obama Foundation
Źródło zdj. gł.: Pete Souza/whitehouse.gov
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Zawsze lojalna, kochana i gotowa na przygodę, a przy tym pełna życia - ocenił były prezydent USA Barack Obama, informując o śmierci ukochanego psa Sunny. Zwierzę było u boku jego rodziny od początku drugiej kadencji w Białym Domu. W poruszającym wpisie podzielił się wspomnieniami o Sunny.

Barack Obama poinformował w mediach społecznościowych, że dzień wcześniej odszedł "ukochany członek ich rodziny". "Sunny pojawiła się u nas na początku naszej drugiej kadencji w Białym Domu i wszyscy - wliczając w to naszego pierwszego psa, Bo - natychmiast ją pokochaliśmy" - przekazał.

W poruszającym wpisie wspominał, że Sunny - suczka rasy portugalski pies dowodny - była wysportowana i miała niespożytą energię, między innymi przeskakiwała bez trudu żywopłoty położone na południowym trawniku Białego Domu, goniąc za wiewiórkami czy ptakami.

"O ile drogą do serca Bo były zazwyczaj smakołyki, o tyle Sunny bardziej interesowało wspólne bieganie, tarzanie się po podłodze czy drapanie po brzuchu - tak długo, jak tylko mieliśmy na to ochotę" - dodał były prezydent USA.

Obama o swoich córkach i "dziwactwach" Sunny

Obama wspomniał również, że Sunny uwielbiała jego córki, "nawet gdy te dokuczały jej podczas drzemki". "Kochała nasz zespół i często chodziła za pracownikami, pomagając im w obowiązkach. Zaciekle broniła Bo, słusznie wyczuwając, że nie zawsze jest on tak czujny i uważny jak ona" - wymieniał.

We wpisie były prezydent napisał też o "dziwactwach" psa. Sunny - bardziej niż Bo - wolała np. towarzystwo ludzi od innych psów. Dodał przy tym, że głośno i niechlujnie piła, a także nienawidziła się moczyć.

Sunny i Bo - psy rodziny Obamów
Barack Obama z Sunny
Barack Obama z Sunny
Źródło zdjęcia: Pete Souza/whitehouse.gov
Sunny i Bo z Michelle i Barackiem Obama
Sunny i Bo z Michelle i Barackiem Obama
Źródło zdjęcia: Pete Souza/whitehouse.gov
Sunny
Sunny
Źródło zdjęcia: Pete Souza/whitehouse.gov
Sunny i Bo z rodziną Obamów
Sunny i Bo z rodziną Obamów
Źródło zdjęcia: Pete Souza/whitehouse.gov
Sunny i Bo
Sunny i Bo
Źródło zdjęcia: whitehouse.gov
Michelle Obama z Bo i Sunny (28 stycznia 2014 r.)
Michelle Obama z Bo i Sunny (28 stycznia 2014 r.)
Źródło zdjęcia: Amanda Lucidon/whitehouse.gov
Bo i Sunny (10 lutego 2014 r.)
Bo i Sunny (10 lutego 2014 r.)
Źródło zdjęcia: Lawrence Jackson/whitehouse.gov
Michelle Obama z Sunny i Bo(14 kwietnia 2014 r.)
Michelle Obama z Sunny i Bo(14 kwietnia 2014 r.)
Źródło zdjęcia: Amanda Lucidon/whitehouse.gov
Michelle Obama z Sunny i Bo (4 grudnia 2014 r.)
Michelle Obama z Sunny i Bo (4 grudnia 2014 r.)
Źródło zdjęcia: Chuck Kennedy/whitehouse.gov

Obama zaznaczył, że dla ich rodziny "była jednak niemal idealna". "Przez trzynaście lat trwała u naszego boku - zawsze lojalna, kochana i gotowa na przygodę, a przy tym pełna życia i piękna aż do samego końca swoich dni. Będzie nam jej ogromnie brakować i będziemy wyobrażać sobie, że jest teraz ze swoim starszym bratem, pilnując, aby wszystko u niego było w porządku" - zakończył.

Jak podaje BBC, Sunny często pojawiała się na wydarzeniach w Białym Domu. Spotykała się z dziećmi w czasie przyjęć świątecznych oraz witała zagranicznych polityków. W 2015 roku Sunny i Bo brały udział w spotkaniu z papieżem Franciszkiem.

Źródło: tvn24.pl, BBC
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Tagi:
Barack ObamaUSAzwierzęta
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