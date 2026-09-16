Świat Poruszający wpis Baracka Obamy. "Straciliśmy ukochanego członka naszej rodziny" Kamila Grenczyn |

Chicago. Uroczyste otwarcie Obama Presidential Center Źródło wideo: TVN24 / The Obama Foundation Źródło zdj. gł.: Pete Souza/whitehouse.gov

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Barack Obama poinformował w mediach społecznościowych, że dzień wcześniej odszedł "ukochany członek ich rodziny". "Sunny pojawiła się u nas na początku naszej drugiej kadencji w Białym Domu i wszyscy - wliczając w to naszego pierwszego psa, Bo - natychmiast ją pokochaliśmy" - przekazał.

W poruszającym wpisie wspominał, że Sunny - suczka rasy portugalski pies dowodny - była wysportowana i miała niespożytą energię, między innymi przeskakiwała bez trudu żywopłoty położone na południowym trawniku Białego Domu, goniąc za wiewiórkami czy ptakami.

"O ile drogą do serca Bo były zazwyczaj smakołyki, o tyle Sunny bardziej interesowało wspólne bieganie, tarzanie się po podłodze czy drapanie po brzuchu - tak długo, jak tylko mieliśmy na to ochotę" - dodał były prezydent USA.

Yesterday, we lost a cherished member of our family.



We got Sunny at the start of our second term in the White House, and all of us – including our first dog, Bo – immediately fell in love. We also had trouble keeping up with her, for Sunny was a force of nature. Athletic and… pic.twitter.com/UBHQILb4BG — Barack Obama (@BarackObama) September 16, 2026 Rozwiń

Obama o swoich córkach i "dziwactwach" Sunny

Obama wspomniał również, że Sunny uwielbiała jego córki, "nawet gdy te dokuczały jej podczas drzemki". "Kochała nasz zespół i często chodziła za pracownikami, pomagając im w obowiązkach. Zaciekle broniła Bo, słusznie wyczuwając, że nie zawsze jest on tak czujny i uważny jak ona" - wymieniał.

We wpisie były prezydent napisał też o "dziwactwach" psa. Sunny - bardziej niż Bo - wolała np. towarzystwo ludzi od innych psów. Dodał przy tym, że głośno i niechlujnie piła, a także nienawidziła się moczyć.

Sunny i Bo - psy rodziny Obamów Barack Obama z Sunny Źródło zdjęcia: Pete Souza/whitehouse.gov Sunny i Bo z Michelle i Barackiem Obama Źródło zdjęcia: Pete Souza/whitehouse.gov Sunny Źródło zdjęcia: Pete Souza/whitehouse.gov Sunny i Bo z rodziną Obamów Źródło zdjęcia: Pete Souza/whitehouse.gov Sunny i Bo Źródło zdjęcia: whitehouse.gov Michelle Obama z Bo i Sunny (28 stycznia 2014 r.) Źródło zdjęcia: Amanda Lucidon/whitehouse.gov Bo i Sunny (10 lutego 2014 r.) Źródło zdjęcia: Lawrence Jackson/whitehouse.gov Michelle Obama z Sunny i Bo(14 kwietnia 2014 r.) Źródło zdjęcia: Amanda Lucidon/whitehouse.gov Michelle Obama z Sunny i Bo (4 grudnia 2014 r.) Źródło zdjęcia: Chuck Kennedy/whitehouse.gov

Obama zaznaczył, że dla ich rodziny "była jednak niemal idealna". "Przez trzynaście lat trwała u naszego boku - zawsze lojalna, kochana i gotowa na przygodę, a przy tym pełna życia i piękna aż do samego końca swoich dni. Będzie nam jej ogromnie brakować i będziemy wyobrażać sobie, że jest teraz ze swoim starszym bratem, pilnując, aby wszystko u niego było w porządku" - zakończył.

Jak podaje BBC, Sunny często pojawiała się na wydarzeniach w Białym Domu. Spotykała się z dziećmi w czasie przyjęć świątecznych oraz witała zagranicznych polityków. W 2015 roku Sunny i Bo brały udział w spotkaniu z papieżem Franciszkiem.