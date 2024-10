W ruch poszły petardy, butelki i kamienie. Zamieszki po interwencji policji

Od trzech dni na przedmieściach Lizbony dochodzi wieczorami do zamieszek. W środę burzliwie było w conajmniej pięciu podmiejskich osiedlach miejscowości Amadora z aglomeracji lizbońskiej. Gwałtowne reakcje ludzi spowodowało zabicie w poniedziałek przez policję rzekomego przestępcy. Funkcjonariusze utrzymują, że działali w obronie koniecznej.

Wczesnym rankiem w poniedziałek policyjny patrol postrzelił śmiertelnie 43-letniego czarnoskórego mężczyznę, mieszkańca osiedla Zambujal w mieście Amadora, położonego na terenie dystryktu Lizbona. Policja wydała oświadczenie, w którym przekazano, że mężczyzna należał do gangu i został zastrzelony, gdy podczas kontroli policyjnej próbował zaatakować nożem mundurowych. Według funkcjonariusze zabili agresora "działając w obronie koniecznej" po oddaniu w jego kierunku dwóch strzałów z broni palnej.

Już kilkanaście godzin później w Lizbonie wybuchły zamieszki, które według policji zostały wszczęte przez innych członków gangu. Od tamtej pory co wieczór na przedmieściach wybuchały uliczne zajścia.

Zamieszki na pięciu osiedlach

W środę na co najmniej pięciu podlizbońskich osiedlach doszło do rozruchów. Jak wynika z informacji służb, towarzyszyły im niszczenie mienia publicznego oraz rzucanie w policję petardami i butelkami. Dochodziło do podpaleń. Funkcjonariusze używali broni gładkolufowej.