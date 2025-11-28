Polityczne trzęsienie ziemi w Ukrainie. Zełenski: chcę, by nie było plotek ani spekulacji

Ambasador Ukrainy w Polsce: dopóki my się bronimy, Europa jest bezpieczna Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Zełenski oświadczył w piątek, że Jermak zrezygnował ze stanowiska. Do niedawna najbliższy współpracownik prezydenta został objęty śledztwem instytucji antykorupcyjnych.

Do tej pory to były szef biura Zełenskiego odpowiadał za negocjacje pokojowe, ale stracił również tę funkcję.

Według portalu Axios Jermak miał w sobotę spotkać się z wysłannikami USA - Stevenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Więcej o postaci Witkoffa, podróżach do Moskwy i rozmowach z Putinem, dowiesz się z artykułu Tatiany Serwetnyk "W cieple propagandy. Pięć podróży do Rosji, szósta już za moment" w TVN24+ >>>

Andrij Jermak, który w piątek podał się do dymisji, miał w sobotę przybyć do Miami na Florydzie, by rozmawiać z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem o planie pokojowym dla Ukrainy - podał w piątek serwis Axios.

Portal napisał, powołując się na dwóch ukraińskich urzędników, że do rozmowy miało dojść przed wyjazdem Witkoffa i Kushnera do Moskwy, gdzie mają się spotkać z Władimirem Putinem.

Andrij Jermak złożył dymisję. Kogo wyśle Ukraina?

Zełenski oświadczył w piątek, że szef jego biura podał się do dymisji. Jermak został objęty dochodzeniem Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) w związku ze śledztwem w sprawie korupcji pod kryptonimem "Midas". NABU i SAP (Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna) przeprowadziły w piątek przeszukanie w mieszkaniu Jermaka.

Jermak do tej pory stał na czele zespołu, który był odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji pokojowych z Amerykanami i Rosjanami.

- Wkrótce odbędą się rozmowy, będą na nich nasi przedstawiciele - szef Sztabu Generalnego (Andrij Hnatow), przedstawiciele MSZ, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (Rustem Umierow) oraz nasz wywiad - powiedział w przemówieniu Wołodymyr Zełenski.

Zaapelował przy tym do społeczeństwa o jedność i siłę wewnętrzną. - Każdy musi teraz działać właśnie tak - w interesie naszego państwa - i bronić naszego państwa. To zasada niezmienna. Już w najbliższym czasie odbędą się spotkania ze stroną amerykańską - poinformował prezydent Ukrainy.

Rustem Umierow Źródło: mod.gov.ua

Polityczne trzęsienie ziemi w Ukrainie. "To jest armagedon"

Zełenski zaznaczył, że Jermak godnie reprezentował kraj w rozmowach na temat planu pokojowego w toczącej się wojnie z Rosją. - Zawsze przedstawiał (w tych rozmowach - red.) stanowisko patriotyczne. Ale chcę, by nie było plotek ani spekulacji - oświadczył.

Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z Rustemem Umierowem i Andrijem Jermakiem Źródło: X.com/@ZelenskyyUa

Axios ocenił sytuację zaistniałą wokół Jermaka jako "polityczne trzęsienie ziemi", do którego dochodzi "w czasie gorączkowych wysiłków dyplomatycznych administracji Trumpa, mających na celu przeforsowanie porozumienia pokojowego kończącego wojnę".

- To jest armagedon. Jest wiele niepewności - powiedział jeden z ukraińskich urzędników, cytowanych przez serwis Axios.

Rozmowy o planie pokojowym dla Ukrainy

W minioną niedzielę w Genewie odbyły się rozmowy delegacji USA i Ukrainy, poświęcone planowi pokojowemu. W Szwajcarii spotkali się sekretarz stanu USA Marco Rubio i - po stronie ukraińskiej - Andrij Jermak. W rozmowach brali udział też przedstawiciele m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

Kijów zakomunikował, że pierwotny projekt został tam zmieniony i obecnie dokument zawiera 19 punktów.

Trump przekazał we wtorek, że do ustalenia w porozumieniu pokojowym zostało tylko kilka punktów spornych, wobec czego polecił swojemu wysłannikowi Witkoffowi, by spotkał się z Władimirem Putinem. Sekretarz amerykańskich sił lądowych Dan Driscoll ma natomiast prowadzić rozmowy z Ukraińcami.

Tego samego dnia agencja Bloomberg opublikowała nagranie i stenogram rozmowy Witkoffa z doradcą rosyjskiego przywódcy Jurijem Uszakowem. Wynika z nich m.in. to, że wysłannik USA podpowiadał Rosjanom, w jaki sposób mają rozmawiać z Trumpem. Trump skwitował, że to nic nadzwyczajnego.

Afera korupcyjna w Ukrainie

Ukraińskie organy antykorupcyjne ujawniły 10 listopada informacje na temat uczestników rozległego systemu korupcyjnego w energetyce. Pobierali oni od kontrahentów Enerhoatomu, państwowego operatora elektrowni jądrowych, łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który - jak ustalono - przeszło około 100 mln dolarów.

W aferze figuruje nazwisko Tymura Mindicza, biznesmena i bliskiego współpracownika Zełenskiego. Uważany jest on za organizatora całego procederu. Wyjechał za granicę na kilka godzin przed przeszukaniami u uczestników afery.

Media i eksperci przypuszczają, że pod pseudonimem Ali Baba, który pojawia się w śledztwie, stoi Jermak. Byłemu już szefowi administracji prezydenta po przeszukaniu jego mieszkania nie postawiono dotąd żadnych zarzutów.

Według portalu Ukrainska Prawda Jermak osobiście był zaangażowany w przygotowanie projektu ustawy o NABU, który pojawił się w lipcu i spowodował masowe protesty w związku z próbami ograniczenia kompetencji tej instytucji.

