Szef Ryanaira: dlaczego nie zestrzeliwujemy tych dronów?

Dyrektor generalny oferujących tanie połączenia linii lotniczych Ryanair nawiązał do ostatnich wydarzeń w Polsce i Danii. - Nasza działalność została zakłócona trzy tygodnie temu, gdy drony przeleciały nad Polską, a polskie lotniska były zamknięte przez cztery godziny - mówił portalowi "Politco". - W zeszłym tygodniu duńskie lotniska były zamknięte przez około dwie godziny.

Michael O’Leary w tej samej rozmowie skrytykował brak stanowczych działań wobec dronów, które zakłócają pracę lotnisk, co powoduje też straty dla przewoźnika. "Dlaczego nie zestrzeliwujemy tych dronów?" - pyta w wywiadzie z portalem. Dlaczego tak się nie dzieje "gdy rosyjski samolot wojskowy przelatuje nad przestrzenią powietrzną NATO"? - cytuje go "Politico".

Jego zdaniem problemu nie rozwiąże planowany i popierany przez UE mur dronowy. "Myślicie, że Rosjanie nie mogą wystrzelić drona z Polski?" - komentował w wywiadzie.

Zakłócenia ruchu na lotniskach

22 września zamknięto przez drony lotnisko w Kopenhadze. Dwa dni później niezidentyfikowane pojazdy latające zaobserwowano nad czterema portami lotniczymi, w tym nad bazą wojskową, a 26 września - nad lotniskiem wojskowym Karup. Dania wciąż nie ustaliła, kto stoi za użyciem dronów nad lotniskami cywilnymi. W państwach skandynawskich w ciągu ostatnich dwóch tygodni września zaobserwowano kilka podobnych incydentów. W nocy z 22 na 23 września zamknięto przestrzeń powietrzną wokół lotniska w Oslo. Powodem miało być zaobserwowanie drona. Pięć dni później obiekt zauważono nad lotniskiem w Amsterdamie, port Schiphol wstrzymał na 45 minut ruch na jednym z pasów.

W środę w Kopenhadze rozpoczął się nieformalny unijny szczyt europejskich przywódców. Wstępnie poparli flagowe projekty obronne, w tym stworzenie muru dronowego i Straży Wschodniej Flanki. Jednym z kluczowych punktów obrad szczytu było przyspieszenie prac nad budową zdolności obronnych Unii. Temat ten zyskał szczególnie na znaczeniu po niedawnych naruszeniach przestrzeni powietrznej kilku państw członkowskich, w tym Polski.