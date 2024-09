"Mogą poczuć się jak bohaterowie filmu science fiction". Pierwszy komercyjny spacer w kosmosie

Rakieta wystartowała we wtorek z Centrum Kosmicznego im. Johna F. Kennedy’ego na Florydzie. Sam start był kilkakrotnie przekładany z powodu problemów technicznych i niesprzyjającej pogody.

Historyczna misja wystartowała we wtorek

Historyczna misja wystartowała we wtorek SpaceX/X

Pierwszy taki spacer

- Nasz świat nie jest idealny, ale stąd Ziemia wygląda jakby była perfekcyjna - powiedział Jared Isaacman, pierwszy nieprofesjonalny astronauta, który odbył spacer w kosmosie. Po jego powrocie, kapsułę załogową rakiety opuściła Sarah Gillis, która po krótkim pobycie w przestrzeni kosmicznej również wróciła do Crew Dragon.

- To przełomowa chwila, bo to pierwszy cywilny spacer kosmiczny - komentował na antenie TVN24 dziennikarz TVN24 BiS Hubert Kijek. - Czwórka prywatnych astronautów, misja Polaris Dawn, będą testować nowy skafander skonstruowany przez firmę SpaceX. Skafandry kosmiczne wkraczają w XXI wiek, bo te stworzone przez Amerykańską Agencję Kosmiczną mają już blisko 40 lat. Co tam jest takiego nowego? Ci ludzie mogą poczuć się jak bohaterowie filmu science fiction. Mogą w swoich przyłbicach patrzeć, jaki jest na przykład poziom tlenu w ich skafandrze, ale też jakie są warunki wokół nich - tłumaczył Kijek.