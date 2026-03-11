Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Połączenie z internetem kosztuje fortunę. W Iranie kwitnie czarny rynek

Centrum Teheranu, Iran
USA i Izrael kontynuują ataki na Iran. Relacja Polki mieszkającej w Teheranie
Irańczycy odcięci od dwóch tygodni od dostępu do internetu, aby utrzymać kontakt z rodziną lub uzyskać dostęp do podstawowych informacji, zostali zmuszeni do korzystania z nieoficjalnych i bardzo drogich usług. Za jeden gigabajt danych trzeba zapłacić niemal sześć dolarów, a aby skorzystać z lepszego połączenia, trzeba wykupić pakiet 10 gigabajtów za ponad 42 dolarów.

Skoro legalny dostęp do internetu jest niemożliwy, natychmiast pojawili się "przedsiębiorczy" Irańczycy, oferujący swoim rodakom dostęp nielegalny, za pomocą systemów Starlink.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Wyłączyli internet w kraju". Jak się to robi? 

Ceny są rzeczywiście czarnorynkowe, za jeden gigabajt trzeba zapłacić 7,5 miliona riali, czyli niemal sześć dolarów. Według organizacji nadzorującej internet NetBlocks, aby skorzystać z lepszego połączenia, trzeba wykupić pakiet 10 gigabajtów za 56 milionów riali, czyli 42,4 dolara (około 150 złotych). Średnia pensja w Iranie to około 300 dolarów (około tysiąca złotych).

Centrum Teheranu, Iran
Centrum Teheranu, Iran
Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

Za odcięciem internetu może stać nie tylko irański reżim

Irańczycy mający dostęp do mediów społecznościowych proceder ten opisują jako "podwójną presję na obywateli", tłumacząc, że są uciskani zarówno przez trwającą wojnę, jak i przez koszty, które muszą ponosić, aby pozostać w kontakcie z bliskim.

Według CNBC, dostęp do internetu wciąż posiadają irańscy urzędnicy i media państwowe. Dlatego większość społeczeństwa obawia się, że tym razem zostali odcięci trwale, a internet będzie przywilejem dla elit wiernych reżimowi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Odcięci od sieci. Kara śmierci za omijanie blokady

Odcięci od sieci. Kara śmierci za omijanie blokady

BIZNES
Odwołane loty, odcięte telefony, płonące budynki. Iran odcięty od świata

Odwołane loty, odcięte telefony, płonące budynki. Iran odcięty od świata

NetBlocks określiła sytuację w Iranie jako krytyczną, przypominając, że to trzecie odcięcie dostępu do internetu w tym kraju w 2026 roku. Podobna do obecnej sytuacja zdarzyła się poprzednio w styczniu, kiedy w kraju wybuchły powszechne protesty.

Jednak tym razem za odcięciem internetu może stać nie tylko irański reżim. - Prawie na pewno jest to połączenie zarówno destrukcji narzuconej przez państwo, jak i zewnętrznych zakłóceń w cyberprzestrzeni - powiedziała Kathryn Raines, kierowniczka zespołu ds. cyberzagrożeń w platformie wywiadowczej Flashpoint, w rozmowie z CNBC, wyjaśniając, że Stany Zjednoczone lub Izrael prawdopodobnie uprzedziły w ten sposób potencjalny irański cyberatak na ich infrastrukturę.

OGLĄDAJ: Jacek Sasin w "Rozmowie Piaseckiego"
konrad piasecki

Jacek Sasin w "Rozmowie Piaseckiego"

konrad piasecki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
IranUSAInternet
Czytaj także:
Tunel w Rembertowie - wizualizacja
Rusza budowa tunelu. Zamknięte ulice, zakazy parkowania
WARSZAWA
Tornado
Powalone drzewa, zerwane dachy. Burzowy front przyniósł "gigantyczny" grad
METEO
imageTitle
Bam! Punktowy szok i cuda w meczu
EUROSPORT
Interwencja węgierskich służb
Zełenski o akcji na Węgrzech. "Powtarzam publicznie to, co mówiłem"
Świat
imageTitle
Nietypowy ruch Hurkacza
EUROSPORT
imageTitle
Świątek zagra o ćwierćfinał Indian Wells. Podano godzinę meczu
EUROSPORT
Francja Policja
Tajna operacja "Ośmiornica". Ponad 40 osób zatrzymanych
Świat
Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Wyszkowa
Czy Morawiecki chciałby być wicepremierem w rządzie Czarnka? Krótka odpowiedź
Polska
Siedem kobiet z irańskiej reprezentacji piłkarskiej wystąpiło azyl
Irańskie piłkarki nie wrócą do kraju
RELACJA
Donald Tusk przed Pałacem Prezydenckim
Spotkanie u Nawrockiego, groźby Trumpa, pieniądze Ziobry
warto wiedzieć
Może padać deszcz
Tutaj trzeba mieć dziś parasol
METEO
imageTitle
Grad goli we Włoszech i Hiszpanii. Bayern oraz Atletico o krok od ćwierćfinału
EUROSPORT
imageTitle
Gol w ostatniej chwili. Barcelona zdołała się uratować
EUROSPORT
imageTitle
"Pytał sztuczną inteligencję, jak ukryć zbrodnię". Grozi mu kara śmierci
EUROSPORT
Roberts International Airport Monrovia Liberia
Tam w zeszłym roku było najwięcej katastrof lotniczych
BIZNES
Pocisk Tomahawk odpalany z USS Sprurance podczas pierwszego dnia wojny z Iranem
Gigantyczny koszt wojny na Bliskim Wschodzie. Podliczyli
Świat
Wieżowiec Intraco
Zburzyć czy zachować. Wieżowiec pod lupą konserwatora
WARSZAWA
pap_20240805_30A
Wiceszef Orlenu: zatrzymanie dostaw z Kataru bez wpływu na bezpieczeństwo Polski
BIZNES
KROPKA
"Cyrk i ogłupianie społeczeństwa". Skąd pieniądze na prezydencki projekt?
Polska
imageTitle
81 minut. Osaka tylko tłem dla Sabalenki
Najnowsze
Prezydent USA Donald Trump
Trump: jeśli to zrobili, poniosą konsekwencje na niespotykanym dotąd poziomie
Świat
Rafineria Ruwais
Atak na jedną z największych rafinerii świata. Zakład został zamknięty
BIZNES
Tak jest - Rafał Bruski
Prezydent Bydgoszczy o projekcie Nawrockiego: szukałem, nie ma żadnej kwoty
BIZNES
Uniwersytet Harvarda
"Nie możemy prosić laureatów, aby w tym roku udali się do USA"
METEO
imageTitle
Piękny sen Galatasaray trwa. Kolejny gigant ograny w Stambule
EUROSPORT
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Tragiczny wypadek w metrze. Były utrudnienia na pierwszej linii
WARSZAWA
Amerykańscy żołnierze
Ranni żołnierze USA. Pentagon potwierdził liczbę
RELACJA
Fakty po faktach - Radosław Sikorski
Sikorski: przedstawiciel USA odwiedził kilka ministerstw
Polska
GettyImages-2265839670
Newcastle na remis z Barceloną (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Ziobro "będzie dostawał 1350 złotych". Jest decyzja
Polska
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica